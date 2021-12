Koke y Oblak vuelven al trabajo tras superar sus indisposiciones

Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, ya dispuso este jueves tanto de Jan Oblak como de Koke Resurrección, ya reintegrados al grupo tras superar la indisposición que les apartó de los entrenamientos del martes y el miércoles y ambos directos al probable once titular contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, en el que Joao Félix apunta de nuevo a la suplencia, como en cinco de sus últimos seis partidos.



Ni siquiera la baja de Antoine Griezmann, fuera del próximo choque por una lesión muscular en el muslo derecho sufrida en el derbi del pasado domingo ante el Real Madrid, reabre la puerta de la titularidad al atacante portugués, alejado del protagonismo que tuvo en las temporadas precedentes y acostumbrado en los últimos tiempos al banquillo casi en cada inicio de encuentro. Salvo en la derrota de Anfield (2-0), no ha sido titular desde el pasado 28 de octubre, en el 2-2 contra el Levante en Valencia.



Cierto es que entre medias sufrió un golpe muscular que lo apartó de tres partidos consecutivos (contra Osasuna, Cádiz y Milan), tanto como que, desde entonces, no ha jugado desde el principio ninguno de los tres encuentros de su equipo, que uno de ellos (en la Liga de Campeones contra el Oporto en Do Dragao) ni siquiera tuvo participación y que, salvo giro en la última sesión, tampoco saldrá de inicio en un partido de la dimensión de este sábado, por más que en el derbi fue uno de los mejores, sino el mejor, de su equipo cuando irrumpió en el duelo del Santiago Bernabén en el segundo tiempo con 1-0 en contra.



En principio, respecto a esa derrota -la segunda consecutiva en la Liga del conjunto rojiblanco-, Simeone recuperará en Sevilla la estructura de cinco defensas -en el Bernabéu comenzó con cuatro- e incluirá nada más dos modificaciones en el once: el regreso de Thomas Lemar a la titularidad por el lesionado Antoine Griezmann y la vuelta de Luis Suárez por Matheus Cunha, que fue el elegido para empezar el derbi. No se prevén más novedades.

??? Oblak y Koke vuelven con el grupo a 2 días del partido ante el @SevillaFC



? Savic, Griezmann, Vrsaljko y Giménez@partidazocopepic.twitter.com/W91gODSa61 — Javi Gómez (@JaviGomezCh) December 16, 2021

Koke ya se reincorporó este jueves al grupo y formará parte de la alineación, en la que es indiscutible para Diego Simeone. Lo hará como medio centro. También dispuso ya el técnico en el entrenamiento matutino de Oblak, también indudable en la portería del Atlético, en la que estará protegido de nuevo por Geoffrey Kondogbia, Felipe Monteiro y Mario Hermoso como centrales, ante las bajas aún de Stefan Savic y José María Giménez por sendas lesiones. El montenegrino se perderá su tercer choque seguido; el uruguayo, el cuarto. También es baja Sime Vrsaljko, por la fractura del arco cigomático de la que fue operado el pasado viernes.



No cambiarán los carrileros en Sevilla respecto al once tipo que ha manejado Simeone en las últimas semanas, a pesar de la vuelta a la convocatoria ya el pasado domingo de Kieran Trippier, tras superar un esguince de grado III en la clavícula izquierda, sufrido el pasado 7 de noviembre. En el Sánchez Pizjuán repetirán Marcos Llorente, por la derecha, y Yannick Carrasco, que retomará el carril largo izquierdo después de haber jugado integrado en el centro del campo por el perfil zurdo ante el Real Madrid.



Además de Koke, Rodrigo de Paul también seguirá en el medio centro, con Ángel Correa bien por la derecha o bien en la delantera, con Thomas Lemar por el perfil izquierdo, ya sea en un 5-4-1 o en un 5-3-2, y con Luis Suárez de nuevo como delantero de referencia. Aunque encadena cinco partidos sin marcar, el '9' uruguayo sigue siendo el mejor goleador del equipo en esta campaña, con ocho tantos; siete en LaLiga Santander y uno en la Liga de Campeones.