Koeman, sobre la polémica 'Griezmann - Messi': "No hay mala relación entre ellos; eso son chorradas"

A Ronald Koeman se le ha visto ciertamente molesto por tener que responder a cuestiones ajenas al partido que enfrenta este sábado al Atlético de Madrid y al Barcelona, uno de los partidos importantes del calendario de la temporada.

Sin embargo, el enfado con el que Leo Messi llegaba a Barcelona procedente de la concentración con su Selección, y las recientes declaraciones en un documental del ex reprensentante de Antoine Griezmann criticando con dureza a Leo Messi salpican la actualidad azulgrana.

"Puedo entender que Leo estuviera cabreado. Después de un viaje tan largo, que le pregunten por Antoine es una falta de respeto", dijo Koeman que dejó un mensaje claro a la prensa: "Entiendo que por vuestra parte tenéis que buscar polémica, pero en el vestuario no he visto ninguna mala relación entre los dos. Si alguien ha dicho algo, ha sido el que dejó de ser representante hace tres años, así que son chorradas", sentenció el técnico holandés del Barça.

Después, en la rueda de prensa, vinieron dos preguntas seguidas sobre Leo Messi: la primera, si ve al argentino fuera del club: "No, y no voy a contestar más sobre eso". La segunda, ¿cómo interpreta que Messi se sienta culpable de todo lo malo en el Barcelona?, a lo que incidió en que "no voy a contestar más".

En esa línea, aclaró que "a Griezmann lo veo concentrado, trabajando", fuera de toda polémica o preocupación por el incidente que sucedió este jueves en el que varios aficionados fueron a buscarle enfadados a la Ciudad Deportiva.

Quejas sobre los horarios

Ronald Koeman se quejó de los horarios y el poco tiempo que tiene para llegar en condiciones óptimas a todos los partidos, con la vista puesta en la Champions: "Entiendo a los selecciones, pero nunca he arriesgado con ningún jugador. Todos los partidos los hemos jugado a las 21 horas, pero no entiendo, no es una ayuda a un equipo grande que tiene que jugar cada tres días. Entiendo que un Atleti - Barça todo el mundo quiere verlo, pero jugar a las nueve de la noche y, luego, el martes a las nueve no es ayudar a los equipos. Hay que ayudar a los equipos grandes que juegan cada tres días y pensar en los jugadores", pidió a LaLiga.

Por lo demás, ve al Barcelona "en buen camino" y con posibilidades de llevarse la victoria del Wanda Metropolitano: "Hemos cambiado cosas en el equipo, y si logras un resultado como ante la 'Juve', la confianza crece en el equipo".