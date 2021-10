Klopp: "¿Me gusta lo que hace el Atlético? No mucho, pero ellos han tenido mucho éxito así"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, afirmó que no le gusta demasiado el estilo de juego del Atlético de Madrid, pero que no podría respetar más a su rival este martes.



El técnico germano criticó fuertemente el fútbol de los de Simeone después de caer eliminados en octavos de final de la temporada 2019/2020.

"No jugamos bien en Madrid aquella vez, pero aprendimos mucho de aquellos dos partidos. El Atlético ha cambiado a algunos jugadores, pero no se ha debilitado", dijo Klopp en rueda de prensa, recordando también que aquel partido se jugó en medio de la explosión de la covid.



"Creo que lo dije después de la vuelta, estaba enfadado, decepcionado sobre muchas cosas y nos teníamos que centrar en el fútbol en extrañas circunstancias. Son muy buenos y se defendieron con todo. No podría respetar más lo que hacen. ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente. Pero ellos han tenido mucho éxito así", dijo.



"El Atlético es un equipo diferente porque juegan con un sistema diferente, pero siguen siendo la misma máquina de resultados que antes. Es increíble cómo Diego los mantiene a todos enchufados", aseguró Klopp.



Además, el germano habló sobre las posibilidades de Mohamed Salah de hacerse con el Balón de Oro. "No tengo ni idea de qué hay que hacer para ganar el Balón de Oro. Si hay que estar en la final de la Champions League y marcar ahí, entonces no tiene muchas oportunidades esta temporada. Si lo que hace falta es jugar bien durante muchos años, sí las tiene", dijo.