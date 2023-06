El juvenil de Las Palmas condenado por violencia machista pide perdón a la víctima y a la afición

El jugador Joel Domínguez (UD Palmas), condenado por undelito de violencia machista contra su exnovia, ha pedido perdón a la víctima y a la afición del club amarillo.

Lo ha hecho en una entrevista para el digital "Tiempo de Canarias", donde el jugador de la cantera del equipo que preside Miguel Ángel Ramírez reconoce haber dado "un empujón" a su expareja durante una discusión y se muestra "muy arrepentido"por lo sucedido, al tiempo que asegura haber "aprendido" de lo que considera un "error".

Por ello, Domínguez, condenado por malos tratos a su expareja, una menor de 17 años, y con dos causas pendientes por el mismo delito, ha pedido perdón, tanto a la víctima y a sus familiares, como "a la afición, al club, a sus compañeros y a la sociedad" y ha confirmado que recibe ayuda psicológica para mejorar su conducta.

No tengo palabras para poder expresar lo que siento, por una parte estaáel dolor que causa ver cómo siguen premiando al agresor de mi hija (NO ARREPENTIDO) y con procesos penales abiertos y por otro la sensación de paz y serenidad que me da recibir tantos mensajes de apoyo