Josep Vives, en El Partidazo de COPE: "Ningún jugador del Barça nos ha pedido no jugar, ni lo contemplamos"

Este martes se hizo oficial que el Barça - Nápoles se jugará a puerta cerrada. El partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League se jugará sin público como consecuencia de las medidas decretadas por el Ministerio de Sanidad por la crisis de coronavirus que afecta a España.

Teniendo en cuenta que existen en el fútbol reacciones para todos los gustos, El Partidazo de COPE se puso en contacto con el FC Barcelona y conocer la reacción de la plantilla a través de su portavoz Josep Vives.

OFICIAL: El Barça-Nápoles se jugará a puerta cerrada en el Camp Nou el 18 de marzo La Generalitat de Catalunya recomienda la medida por riesgo de contagio del coronavirus y el club la asume por prudencia. 10 mar 2020 - 09:39

"Ningún jugador del Barça nos ha pedido no jugar. Hace unos cuantos días hicimos una comunicación con los deportistas del club y con empleados sobre las medidas que íbamos a tomar. Además, se respondieron dudas y preguntas y no hemos tenido ninguna queja y nadie ha dicho que no quiera disputar un partido", explicó Vives en la entrevista concedida a Juanma Castaño. Tampoco esperan que ningún miembro del club cambie de idea en los próximos días: "No contemplamos ese escenario. Tan sólo estamos siguiendo las indicaciones de los órganos competentes".

Vives insiste en que las medidas que cumple el club sirven de ejemplo para el resto de la sociedad: "Lo que hacemos es un espejo para mucha gente. Ante eso, actuamos acorde a las instrucciones que recibimos. Y vemos una situación cambiante casi a cada hora", advirtió.

Y es más: el club extiende esas recomendaciones y prohibiciones absolutamente a todas sus secciones: "Vamos a jugar a puerta cerrada, y lo vamos a hacer de todos los deportes profesionales, amateur y formativos", recordando la suspensión de un torneo con más de 2000 niños en Semana "que nos ha dolido mucho".

Josep Vives asegura que no existen síntomas de positivo por coronavirus

El portavoz del Barça confirmó en El Partidazo de COPE que "no tenemos noticia de que haya positivos" y que los servicios médicos del club azulgrana "testean constantemente en todos los sentidos a los jugadores. No me consta que estemos haciendo pruebas de coronavirus porque no hay ninguno que haya mostrado ninguna sintomatología. Los médicos tienen controlados a todos los jugadores al segundo, y no porque ahora tengamos este escenario".

Vives recordó que "estamos en una situación con muchas incógnitas. Es evidente que el comportamiento del virus despierta incógnitas, y somos profanos en la materia. Por eso tenemos que prevenir y proteger. Ponemos por delante la salud de todas las personas. Ahora mismo no tenemos en la mesa otro escenario que no sea el de los próximos quince días".