José Luis Martínez-Almeida: "Yo también he cantado Enrique Cerezo, queremos tu pescuezo"

El alcalde de Madrid, reconocido aficionado rojiblanco, estuvo acompañando este jueves a Vicente Del Bosque en la presentación de su campus de verano. Allí coincidió con el presidente del Atlético de Madrid sobre el que no dudo en bromear: "Yo iba al Calderón y le gritaba a Cerezo. 'Enrique Cerezo, queremos tu pescuezo'", he cantado alguna vez ha reconocido.

Luego Martínez-Almeida ha asegurado que pese a que es aficionado de Atlético, para él, por su puesto de regidor de la capital, "es un orgullo" que haya un equipo en la ciudad que "ha ganado 13 Champions" como es el Real Madrid, eterno rival.

"Voy a ir a París a acompañar al Real Madrid y lo hago encantado. Como alcalde de Madrid, es un orgullo tener un equipo que ha ganado 13 Champions, pero todo el mundo sabe mis colores y no aportaría nada que me pusiese su camiseta, aunque estaré encantado de que gane", expresó.

"Somos una ciudad tan especial que somos la única con dos equipos en una final de la Copa de Europa y no ha habido ni un solo incidente", recordó en relación a las finales de Lisboa y Milán. "Gana 3-1, tengo pocas dudas. Como dice Jorge Valdano, el Real Madrid no juega finales sino que las gana, y la experiencia es un grado. Si fuese el Liverpool no me fiaría ni de cuando estuviese en el vestuario", confesó Martínez-Almeida, que tiene "una debilidad especial" por Luka Modric.