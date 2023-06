El José Alvalade de Lisboa, sede de la final de la Champions femenina de 2025

El estadio José Alvalade de Lisboa ha sido elegido sede de la final de la Liga de Campeones femenina de 2025 por el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido este miércoles en Nyon (Suiza).

Será la segunda vez que la final de este torneo femenino se dispute en la capital portuguesa, después de que en la campaña 2013/14 el Wolfsburgo alemán se impusiera al Tyreso sueco por 4-3 en la final disputada en el feudo del Os Belenenses.

El estadio del Sporting de Portugal releva como final del principal torneo continental femenino a Eindhoven, que albergó el partido definitivo de la campaña recién finalizada en la que el Barcelona se impuso al Wolfsburgo, y San Mamés, que acogerá la de la temporada 2023/24.

