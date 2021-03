Joao Félix confirma que dedicó a Lodi su gol en Villarreal y atiza a la prensa por interpretar sin saber

Por si quedaba alguna duda: el polémico gesto que realizó Joao Félix el pasado 28 de febrero en el Estadio de La Cerámica al celebrar su gol era para Renan Lodi.

Al principio, se especuló mucho con que el gesto de mandar callar podría ir dirigido para su banquillo. Fue una celebración seria, en un momento en el que Joao Félix no estaba siendo protagonista del Atlético de Madrid. Sin embargo, el redactor de COPE Javi Gómez confirmó en el Tertulión de Tiempo de Juego que la dedicatoria era para su compañero Lodi, con el que mantiene algunos 'piques'.

Lodi lo confirmó en Instagram, pero faltaba escucharlo en boca del propio Joao. "Ya hice una publicación el día de partido, que era para Lodi", explicó este martes Joao Félix, que aprovechó para cargar contra la prensa: "Pero os gusta hablar de cosas que no sabéis y generar polémica. Nos llevamos muy bien, nos estamos picando siempre", explicó en la rueda de prensa previa al encuentro de vuelta de octavos de final de Champions League frente al Chelsea.

De paso, recalcó que su relación con el entrenador, Diego Simeone, "es muy buena, siempre me intenta ayudar".

"Siempre intento ponerle voluntad"

Hace poco, Simeone dejó caer en rueda de prensa que "la voluntad está antes que el talento". A Joao Félix se le preguntó también al respecto de esa frase: "No sé si me falta intensidad en el campo, pero sin voluntad, el talento no llega. Tenemos muchos ejemplos de jugadores con talento a los que les ha faltado voluntad, y yo no quiero ser uno de ellos. Siempre intento poner la voluntad", aclaró.

Joao Félix recordó que es feliz en el Atlético de Madrid, pese a que tal vez no esté en el mejor momento de la temporada: "Estoy feliz aquí, mi familia está bien. Estoy bien en el club. Todo el mundo pasa fases, hay fases de esas, y seguro que lo voy a pasar".