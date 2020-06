James: "Se dicen muchas cosas sobre mí, casi todas mentira; no acepto que se dude de mi profesionalidad"

James Rodríguez ha concedido una entrevista a Gol Caracol TV donde se expresa a corazón abierto. Habló de su relación con Zinedine Zidane, de sus expectativas profesionales y no escondió su dolor por críticas que se han hecho contra él.

En la entrevista, comenzó respondiendo, precisamente, a los rumores: "Siempre es incómodo escuchar tantas mentiras que se hablan sobre uno, lo importante es la opinión de mi familia y de los que me conocen". Pese a todo, son rumores que no le afectan "porque conozco mis verdades y trabajo duro cada día para estar donde estoy", lo que no quita para sentirse dolido por algunas afirmaciones: "Se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Soy muy profesional, por eso he llegado hasta donde he llegado".

Por otra parte, James aseguró no tener problemas con Zidane: "No hubo nunca ningún problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal, de trabajo", afirmó. Aún así, reconoce que "en este momento mi rol no es protagónico. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel". En este sentido, su futuro está abierto: "no se sabe lo que va pasar, pero si me dan a elegir escogería un club donde pudiera mostrar mis capacidades y mis condiciones".

James también 'atizó' a quienes, en su país, critican a Zidane por no darle minutos: "No me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a jugar a un jugador. No estoy de acuerdo con que se le insulte. ¡Pediría mucho más respeto!".

La motivación de James: "Siempre hay un motivo para luchar"

"En pocos días cumplo 29 años, como yo me cuido y trabajo, pienso que me quedaran varios años al máximo nivel. Ahora más que nunca quiero demostrarme a mí mismo que puedo seguir en la élite. Cuando me propongo algo lo consigo, esa mentalidad me ha ayudado a llegar donde estoy", dijo James.

Y aunque de mentalidad se encuentra fuerte, no sabe por qué no juega: "También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que digo".