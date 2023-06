El club saudí Al Ittihad anunció el fichaje del francés Karim Benzema hasta 2026 después de que el que era capitán del Real Madrid se despidiera de su afición tras 14 temporadas.

