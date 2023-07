Isco explota contra Monchi: "Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar"

Isco Alarcón, centrocampista actualmente sin equipo y exjugador del Real Madrid y Sevilla entre otros equipos, afirmó, tras muchos años sin conceder entrevistas, que Monchi, director deportivo del Sevilla, le "cogió del cuello" cuando le dijo que era "la persona más mentirosa" que se había encontrado "en el mundo del fútbol".

"Después de un entrenamiento camino de vestuarios, le dije a Monchi que no estaba siendo sincero ni conmigo, ni con la gente a la que le cuenta las cosas, que me quería quedar y que iba diciendo que me quería ir", afirma Isco en las páginas de 'Marca'.

"Le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo", añadió el jugador.

También habló el de Arroyo de la Miel de su frustrado fichaje por el Unión Berlín.

"Primero me dijeron que no me podían inscribir en Europa. En una segunda llamada que al final no es esta cantidad... Que es menos". Y yo, por segunda vez, vuelvo a aceptar esos cambios que no estaban en el preacuerdo por el que volé a Alemania. Pero a los diez minutos, me llaman una tercera vez diciendo que la cantidad de la temporada siguiente tampoco es la del contrato y que hay que revisarla. Y ya me planté", relató.

JUAN IGNACIO GARCÍA OCHOA CUENTA LOS SECRETOS DE LA ENTREVISTA EN EL PARTIDAZO DE COPE

El autor de la entrevista, el periodista Juan Ignacio García Ochoa estuvo anoche en El Partidazo de COPE y desveló todos los secretos de la entrevista.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio

Ochoa asegura que se encontró a un jugador que tiene todavía muchas ganas de triunfar en el fútbol: "Tenía muchas ganas de hablar. No hablaba con la prensa desde 2018".

El periodista de MARCA confirma que esta entrevista forma parte de un serial de dos capítulos ya que no entraba todo en uno.