Iñaki Williams, sobre jugar con Ghana: "Los trenes pasan solo una vez y me he montado"

El jugador del Athletic Club Iñaki Williams explicó que la decisión de aceptar jugar con la selección de Ghana, con la que podría disputar la próxima Copa del Mundo de Qatar, la tomó "consensuada con la familia" y, a sus 28 años, llega en "el mejor momento" de su carrera deportiva.

"Los trenes pasan solo una vez y me he montado. Es una oportunidad que no se iba a dar más y creo que he tomado la decisión correcta. Voy a intentar disfrutar del momento, de mis raíces e intentar devolver a Ghana la oportunidad que me acaba de dar", subrayó el delantero en la rueda de prensa que ofreció en Lezama.

Williams añadió que "puestas en una balanza las cosas buenas y malas" de la propuesta "había más factores a favor que en contra"; y admitió que uno de los que le "ayudó muchísimo" fue su reciente viaje familiar a Ghana. "Cuando llegas y ves que el país y mi familia te animan para que seas un 'black star' te hacen ver que aunque haya nacido en Europa mi sangre es ghanesa", comentó el delantero después de desvelar que los primeros contactos a través del presidente de la Asociación de Fútbol de Ghana, Kurt Okraku, fueron hace "varios meses".

También destacó Williams el apoyo que recibió del anterior presidente del Athletic, Aitor Elizegi, cuando le comunicó esa posibilidad y desveló que cuando hizo pública su decisión le mandó "un mensaje muy emotivo". "Aitor siempre quiso que tomase esa decisión porque sentía que me hacía feliz. Se siente muy contento. Siempre le voy a estar muy agradecido por ser tan comprensivo y por entender mis sentimientos", destacó.

Lo que no quiso valorar el mayor de los Williams es la decisión que podría tomar su hermano Nico, de 20 años e internacional sub-21 con España. "Esa pregunta no es para mí. La decisión la tiene que tomar él y lo que decida siempre estaré ahí para ayudarle", zanjó Iñaki.