Iñaki Williams: "No hay un día que no piense en la final de Copa. Sueño con ganar esa Copa"

El jugador del Athletic Club Iñaki Williams confesó este jueves que "no hay un día en el que no tenga un pensamiento en la final de Copa", que su equipo tiene que disputar ante la Real Sociedad y que está aplazada y sin fecha por la alarma sanitaria para frenar el avance de coronavirus COVID-19.

"Sueño con ganar la final de Copa. No hay un día que no tenga un pensamiento en al final de Copa. Es lo que todo Bilbao, todo Bizkaia y todo 'athletizale' desea. Estoy ansioso por jugar esa final, porque llegue ese momento y por poder celebrarlo todos en La Gabarra", dijo el delantero bilbaíno en una larga rueda de prensa virtual desde su casa organizada por el Athletic.

En esa comparecencia, Williams respondió a preguntas de periodistas y aficionados e incluso a su compañero Yuri Berchiche, que le preguntó por cual ha sido el mejor gol que metido.

"He tenido la suerte de meter goles bonitos y me quedaría con el que le marqué al Espanyol en San Mamés. Ojalá el próximo me lo puedas dar tú y ojalá sea en la final de Copa y podamos celebrarlo", le respondió sobre una cita que no concibe a puerta vacía.

"No concibo una final de la Copa del Rey con vacío total", dijo, convencido de que en ,la final, "la afición" del Athletic a sus jugadores les "perdonaría perder, pero no no darlo todo".

"Somos un equipo que siempre lo da todo e intentaremos traer esa Copa a Bilbao. Nos vamos a dejar hasta el último aliento porque nuestra afición seguro que nos va a apoyar y nos va a animar. Ojalá podamos sacar La Gabarra. Sería uno de los días más felices de mi carrera", se ilusionó, adelantando que "haría una encuesta en el Instagram" para ver que locura haría para celebrarlo.

Además de la final de Copa, Williams tiene en la cabeza también la Eurocopa, sobre la que cree que la de aplazarla a 2021 es "la mejor decisión" que se podía tomar.

"Ahora queda un año y me tocará hacer las cosas muy bien para estar en la pomada y ojalá pueda estar. Nunca ha escondido que me gustaría ir a la selección a disfrutar de partidos y entrenamientos con grandísimos jugadores y aprender de ellos. Doy el 100 por cien con el Athletic, estoy tranquilo e intentaré seguir trabajando para poder ir en el futuro", ahondó.

Además, Williams desveló que el gustaría haber podido jugar con "el 'Gallo'" Joseba Etxeberria, exdelantero internacional " vecino" suyo y ahora entrenador del Bilbao Athletic; y que "muchos jugadores" con los que ha jugado le "dicen que si tuviesen la oportunidad de jugar en el Athletic no lo dejarían nunca".

"En la Sub-21 Gerard Deulofeu y Dani Ceballos nos tenían envidia porque saben lo bien que nos tratan en Bilbao, de lo queridos que somos para la gente de Bilbao, de los únicos que somos al jugar en el Athletic", recordó.

También desveló el lado humano: "Mis sueños son unir a mi familia, que no pasemos hambre y que no tengamos que mirar lo económico, y también formar una familia, tener niños y que la gente se sienta orgullosa de mí".

Y que tiene "un amuleto" especial. "Un tatuaje (en el brazo) de un rosario que mi abuela le regaló a mi ama. Le pido que me dé fuerza, que no me lesione y que me dé gol", desveló.