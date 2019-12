Imanol Alguacil, en El Partidazo: "Me gusta la idea del Barça con Pep, la del Cholo, incluso la de Bordalás"

El Partidazo de COPE aprovechó este lunes las recién iniciadas vacaciones de Navidad en el fútbol español para charlar en profundidad con uno de los entrenadores revelación de lo que llevamos de temporada en LaLiga Santander: Imanol Alguacil, técnico de una Real Sociedad que ha llegado al parón en puestos europeos.

"Nuestra obligación es ganar sí o sí, nos da igual el rival. El objetivo es ir por el rival, ir a meter un gol más, independientemente de que vayamos ganando", dijo Alguacil en la entrevista realizada por Joseba Larrañaga.

El técnico habló de su propuesta ofensiva: "No es una propuesta que gusta a todos, pero hemos conseguido que los rivales nos respeten y que la afición se enchufe con esta idea. Esta propuesta, ahora, nos da más de lo que nos quita. El tiempo dirá si somos capaces de mantenerla".

Alguacil dice que tiene como referentes a Guardiola, a Simeone y a Bordalás: "Me gusta la idea del Barça con Pep, la del Cholo, incluso la de Bordalás, que está siendo muy criticada porque son equipos con personalidad y son verdaderamente competitivos".

Cuando Imanol Alguacil dijo que Messi no tendría sitio en la Real Sociedad, él entiende que "se sacó de contexto. Para mí es el mejor del mundo de largo, pero entiendo que no tiene cabida... Me da hasta vergüenza hablar a mí de Messi", explicó.

Uno de los referentes del equipo txuri-urdin es Martin Odegaard: "No sería malo que quisiera seguir otro año aquí, me consta que está muy a gusto y muy contento".

Terminó dejando un mensaje a su afición: "Sólo puedo agradecer el apoyo del público. Quiero decirles que vamos a intentar seguir creciendo para darles alegrías y que se sientan orgullosos de la Real Sociedad".