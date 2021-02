Ibrahimovic: "No me gusta que gente como LeBron, con su status, se involucre en temas políticos"

En una entrevista de 23 minutos que Discovery+ Sports ha hecho al delantero del Milan Zlatan Ibrahimovic, el delantero sueco ha aprovechado para opinar sobre una figura tan relevante como la del jugador de la NBA LeBron James, que se involucra a menudo con cuestiones políticas de Estados Unidos, como la lucha contra el racismo, sus críticas a Donald Trump...

Un activismo político que no cuenta con el visto bueno de Ibrahimovic: "LeBron es muy bueno en lo que hace, pero no me gusta cuando gente con su status se mete en asuntos políticos".

Y le manda un mensaje contundente: "Limítate a hacer lo que se te dé bien. Yo juego al fútbol porque soy el mejor en eso. Si fuera político, me habría metido en política", explicó.