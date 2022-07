Hazard disputa su primer Clásico después de tres años en el Real Madrid

El belga Eden Hazard ya tiene una buena noticia a la que agarrarse en su intento de acercarse al nivel estelar que mostró en el Chelsea, pero nunca en el Real Madrid, al ser titular en el primer amistoso de pretemporada del conjunto blanco, estrenándose en un clásico frente al Barcelona y en funciones sobre el terreno de juego.

3 años y 17 días después de su llegada a la capital de España, Hazard ha disputado su primer encuentro frente al conjunto azulgrana. Una larga espera, ocasionada por las recurrentes lesiones y, por consiguiente, mal estado de forma del ‘7’ madridista que, aunque no se trate de un encuentro oficial, llegó a su fin este domingo en Las Vegas.

Un estreno que parecía iba a producirse la pasada campaña, pero a pesar de estar disponible para los tres clásicos que se disputaron, el italiano Carlo Ancelotti no optó por el belga para ninguno de ellos.

En esta ocasión, el hecho de que el francés Karim Benzema se incorporase más tarde a la pretemporada del Real Madrid, hace cinco días, junto a la salida del serbio Luka Jovic, los problemas en el visado por la vacunación de Borja Mayoral y la poca confianza en el hispano-dominicano Mariano Díaz le abrieron las puertas, directamente, de la titularidad.

Hazard en el encruntro en Las VegasEFE

Y es que ‘Carletto’ ve en Hazard una alternativa a Benzema como falso ‘9’ en la punta del ataque. La banda izquierda tiene también dueño claro como es Vinicius Junior. Su excelso nivel, además de su juventud y gran estado físico, hacen presagiar que rotará menos que el ariete galo, por lo que esa puerta parece más cerrada para el belga.

Un Hazard que necesita recuperar algo del nivel que le llevó a estar entre los mejores futbolistas del mundo en el Chelsea. Esto le llevó a cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid, pero este tiene más tintes de pesadilla tras 14 lesiones en tres temporadas, con especial importancia a la lesión en el tobillo el 26 de noviembre de 2019 desde la cual, tras la que se le implantó una placa de osteosíntesis en el pie derecho, nunca se sintió a gusto.

El belga no podía coger ritmo. Las molestias eran constantes hiciera lo que hiciera, algo que no le había pasado nunca en su carrera. Por esto, el pasado 29 de marzo dijo basta y decidió operarse para quitarse esta placa e intentar empezar una vida deportiva nueva; deseo que él mismo no quiso ocultar en la celebración en Cibeles tras lograr la 14ª Liga de Campeones.

“Madridistas, llevo tres años aquí con muchas lesiones, con muchas cosas... Pero el año que viene lo voy a dar todo por vosotros", aseguró Hazard ante el delirio de los aficionados madridistas, que ven en cada palabra o gesto una señal para volver a creer en Eden Hazard.

El belga disputó los primeros 45 minutos del clásico frente al Barcelona. Empezó frio con un balón perdido en el m.4 al intentar protegerlo en un saque de banda, pero, dentro de que el Real Madrid no destacó con el balón en la primera mitad, dejó un par de buenas conducciones y apoyos de espaldas que, sin ser brillantes, al menos no alimentan las dudas en torno a su figura.