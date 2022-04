Habrá celebración en Cibeles si el Real Madrid gana LaLiga este sábado

El Real Madrid está a solo un punto de conseguir el título liguero en esta temporada 2021-2022después de la derrota del Barcelona este domingo ante el Rayo Vallecano.

Y ese punto lo pueden conseguir los blancos este sábado en el estadio Santiago Bernabéu ante el Espanyol a partir de las 16:15h. Encuentro que se podrá seguir en 'Tiempo de Juego' con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.

Si los blancos consiguen al menos ese punto que les falta para alzarse con el título liguero, tienen la intención de tener la primera celebración este mismo sábado.

Como han informado Arancha Rodríguez y Melchor Ruiz en Deportes COPE, primeramente habría una celebración en el mismo Santiago Bernabeú con la entrega de la Copa y con las vueltas al campo de rigor.

Dado que el encuentro es a las 16:15h, y aunque este partido llega en mitad de la eliminatoria ante el Manchester City, el club de Chamartín maneja la previsión de acudir a la Fuente de Cibeles, el lugar de celebración de los títulos del Real Madrid, aunque los jugadores no se extiendan mucho en el tiempo debido a esa circunstancia de la Champions.

Hay que recordar que el Real Madrid no pudo celebrar con su afición la consecución de la 34ª Liga que se consiguió en el año de la pandemia, y es sería uno de los principales motivos por lo que tienen la intención de ir a Cibeles.

Lo que no habrá en este primer momento será la protocolaria visita a las instituciones que no se hará hasta que no acabe la eliminatoria ante el Manchester City.