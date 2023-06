Griezmann: "Estoy muy feliz en el Atlético"

Antoine Griezmann ha borrado cualquier rastro de incertidumbre en lo que a su futuro respecta. El francés comenzó la temporada siendo suplente y ha terminado siendo uno de los mejores jugadores del Atlético de Madrid y líder del equipo. El jugador ha confirmado en Telefoot su continuidad en equipo rojiblanco y no quiere oír hablar de rumores sobre su salida. Tiene contrato hasta 2026 y quiere seguir cosechando éxitos en el equipo madrileño. "Estoy bien en Atlético y mi familia también. No habrá cambios. Quiero ganar la Liga con el Atleti. Nunca la he ganado y ¡llevo doce años! ¿Y por qué no intentar hacer algo especial en la Champions League? ”.

El delantero del Atleti también negó los rumores que le vinculan al PSG: "Ya he dicho que estoy muy feliz en el Atlético y mi principal objetivo es ganar LaLiga con ellos porque nunca la he ganado", declaró al medio francés. Cuenta también, como se encontró durante el complicado inicio de temporada bajo los mandos del Cholo, unos meses en los que no podía disputar más de medio partido. "En el Atlético marqué 15 goles e hice 16 asistencias jugando solo 30 minutos por partido hasta el Mundial. Es así, es el fútbol, tuve que aceptarlo pero fue duro".

En la selección francesa, se encuentra en un momento de cambios. El jugador de les Bleus "ha perdido" el brazalete de capitán frente a Kylian Mbappé y confiesa que le costó digerir ese momento: "Fue difícil... Difícil... Me tomé uno o dos días para digerirlo. Ahora, totalmente con Mbappé. Con Kylian no hay preocupaciones. Es un placer jugar con él y para él.Sabe que lo necesitamos, como en la Copa del Mundo. Lo que hizo en la final... no es normal. Tiene este nivel para ganarlo todo y depende de nosotros ponerlo en las mejores condiciones para que pueda levantar su primer trofeo como capitán de la selección de Francia".

Deschamps le ha adjudicado un nuevo rol en el campo, más centrocampista que atacante: "Si puedo marcar mejor, pero no es mi principal objetivo.Soy más un jugador que piensa en el equipo, en cómo tratar de gestionar los movimientos de cada uno, servir a los compañeros y si puedo marcar mejor. Pero ese no es mi objetivo principal. Son los tres puntos. Pero, ahí lo tienes, estoy bastante contento conmigo mismo. Sé que puedo jugar en esta posición, me gusta defender, me gusta trabajar tácticamente, me gusta atacar, me gusta trabajar con mis compañeros".

Griezmann junto a Kylian Mbappé en la selección francesaCORDON PRESS





De cara a un futuro cercano, desea seguir siendo un jugador importante, tener más minutos, marcar más goles, clasificarse para la Champions y estar en lo más alto de LaLiga. "Y luego, estar listo para la selección en marzo y prepararse también para la Eurocopa. Cada competición que empiezas la quieres ganar, pero va a ser duro. No porque seamos subcampeones del mundo vamos a ganar 3-0 y 4-0 e ir a la final fácil. Va a ser complicado, así que tendremos que prepararnos bien".