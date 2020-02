Granero, presentado con el Marbella: "Sólo me sentí con esta responsabilidad cuando fiché por el Real Madrid"

El centrocampista Esteban Granero, que rescindió la pasada semana su contrato con el Espanyol para fichar por el Marbella, de Segunda División B, dijo este lunes durante su presentación que desde que llegó a esta ciudad malagueña le han demostrado que "es grande" y que quieren hacerla "deportivamente grande".

'El Pirata' fue presentado en el estadio municipal Antonio Lorenzo Cuevas, donde se instaló un escenario para el acto y al que asistieron un millar de aficionados.

El madrileño, de 32 años, tuvo palabras de agradecimiento para todos los que han contribuido a su llegada a Marbella e insistió en que "la gente y el entorno" le han "demostrado" estos días que hay un buen proyecto.

"Nunca me había sentido así de responsabilizado. Solo una vez: cuando fiché por el Real Madrid, que fue el sueño de mi vida, y otra es hoy, por el Marbella”, aseguró.

El periodista Tomas Guasch fue el maestro de ceremonias del acto de presentación del "mejor fichaje de la historia de la Segunda B en España", según señaló el presidente del club, Óscar Ribot.

Magnifica tarde en Marbella. Presentación @eGranero11, aquí con Óscar Ribot. Si me pierdo no me busquen. pic.twitter.com/uqtbRERTmA