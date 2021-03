El Gobierno Vasco, contrario a la opción de que la final de Copa del Rey acoja público: "No es el momento"

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha advertido de que no resulta "razonable" permitir el acceso de público a las finales de la Copa del Rey de fútbol que se disputarán el próximo mes de abril.

Zupiria, en una comparecencia ante los medios de comunicación en Vitoria, se ha referido a las informaciones que apuntan a que en las finales que se disputarán el 3 de abril, entre el Athletic Club y la Real Sociedad, y el 17 de abril, entre el Athletic Club y el FC Barcelona, se permitirá el acceso de público al estadio de la Cartuja (Sevilla) en el que se jugarán ambos partidos.

Rubiales convoca a Athletic y Real Sociedad para una reunión este jueves con vistas a la final de Copa Este jueves, vuelven a verse las tres partes de cara a la final de Copa del Rey prevista el próximo 3 de abril en La Cartuja. 17 mar 2021 - 14:25

El consejero de Cultura y portavoz del Gobierno Vasco ha asegurado que no tiene información oficial de este hecho y que desconoce "quién" ha podido adoptar esta decisión.

En todo caso, ha recordado que, en los últimos meses, las decisiones que afectaban a la asistencia de público a eventos deportivos se han adoptado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representados el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos. Es en dicho foro en el que, según ha precisado, se acordó la prohibición del acceso de público a determinadas competiciones deportivas.

No se permite en ningún país

Zupiria ha destacado que en "ninguno" de los países europeos del entorno, con tasas de coronavirus similares a España, "se está pensando, en estos momentos, en convocar a público a los eventos deportivos".

En el caso de Euskadi, ha apuntado que también está prohibida la asistencia de público a este tipo de eventos. Además, ha señalado que existe una "preocupación importante" respecto a cuál puede ser la evolución de la pandemia en las próximas semanas, dado que la incidencia de la covid-19 se está incrementando en la región desde hace unos días.

"El actual es un momento crucial para determinar cuál puede ser la situación sanitaria en el mes de abril", ha afirmado, manifestando que la información procedente de otros países "no es muy positiva".

El consejero ha resaltado, además, que el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos han acordado recientemente nuevas restricciones a la movilidad de los ciudadanos en todo el Estado para este próximo fin de semana y para la Semana Santa, que se celebra en unas fechas que coinciden con la final de la Copa del Rey.

"No parece, por tanto, el mejor momento para invitar al público a asistir a un encuentro", ha afirmado Zupiria, quien ha subrayado que lo que se está haciendo, a través de las restricciones a la movilidad y a ciertas actividades, es pedir a la gente "que no se aglomere y que no se reúna en su domicilio con unidades no convivientes".

Por ello, ha insistido en que también se está realizando constantes emplazamientos a los ciudadanos para que "extremen" el cuidado y la precaución para evitar contagios.

El Gobierno vasco avisa a los aficionados

Asimismo, ante la intención que puedan tener aficionados del Athletic o de la Real de asistir a la final, ha recordado que en las fechas en las que se disputará ese encuentro seguirá vigente el cierre perimetral del País Vasco, por lo que continuará estando prohibido salir de Euskadi.

"La situación sanitaria no aconseja ningún desplazamiento de este tipo, y obliga a actuar con mucho cuidado", ha remarcado, en referencia a la conducta que se ha de tener al presenciar la final o al celebrar el resultado de la misma.

Respecto a si el Gobierno Vasco solicitará de forma expresa que no se permita la asistencia de público a las finales, ha destacado que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha planteado este tema "de forma recurrente".

Zupiria ha señalado que los clubes de todas las modalidades deportivas de todo el Estado están "presionando" para permitir la asistencia de público a las competiciones, si bien en la "mayor parte" de las comunidades autónomas se mantienen medidas "muy restrictivas" en este sentido.

"Este es un asunto que ha sido objeto de debate en el seno del Consejo Interterritorial de Salud", ha explicado. "Sería bueno saber si los responsables sanitarios han cambiado de opinión", ha añadido Zupiria, que ha asegurado que no le "consta" que esto sea así, ha dicho que no parece "razonable" permitir la entrada de miles de personas en un estadio de fútbol.