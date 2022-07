Gerard Piqué, abucheado en el Clásico de Las Vegas

El Barcelona se llevó el Clásico en Estados Unidos en el segundo amistoso de los azulgranas en tierreas americanas. Un encuentro donde Gerard Piqué fue protagonista, sin él quererlo. El central jugó sus primeros minutos de la pretemporada tras recibir el alta médica con pitos, insultos y gritos de "Shakira, Shakira" por parte de los aficionados que acudieron al Allegiant Stadium de Las Vegas.

El defensa español se perdió el encuentro contra el Inter Miami por unas molestias derivadas de la lesión en el aductor izquierdo que le impidieron jugar el tramo final de la pasada temporada. El jugador ser recuperó antes del Clásico, y el club azulgrana comunicó que el central había recibido el alta médica, por lo que estaba disponible para Xavi Hernández.

No hay balón que toque Piqué en el que no haya pitada. — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) July 24, 2022

El jugador azulgrana entró en el minuto 62 del partido sustituyendo a Eric García cuando el marcador ya estaba a favor del equipo catalán (0-1). Durante esos 28 minutos del encuentro, Gerard Piqué tuvo que escuchar sobre el césped cosas de todo tipo: insultos, pitos... y hasta gritos de "Shakira, Shakira".

El público del Allegiant Stadium, mayoritariamente latino, no pasó la oportunidad para recordarle al catalán su reciente ruptura con la cantante colombiana. Los gritos y abucheos no pasaron desapercibidos por sus compañeros. Jordi Alba, compañero y amigo de Piqué, ironizó con ello tras el encuentro ante el Real Madrid.

"Bueno, no sé a qué se deben esos pitos. Sí que es verdad que lo hemos escuchado, pero a él tampoco creo que le preocupen mucho o sea que...", comentó el lateral azulgrana, que no dudó en alabar al central: "Ya lo conocemos. Es de admirar, cero presión que tiene a la hora de jugar. Cree que le motiva mucho más que le piten que no que le aplaudan. Ya lleva mucho tiempo viendo estos pitidos o abucheos, pero, repito, no creo que le quite el sueño", cerró.

