Gayà: "Nos puede beneficiar que Bale y Benzema no estén"

El Valencia debe dar "el 200 por cien" para ganar la Supercopa de España que se celebra esta semana en Arabia Saudí, según dijo uno de sus capitanes, José Luis Gayà, en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Madrid.

"Afrontamos la Supercopa con la máxima ilusión, es un título en juego. Para ganar hay que vencer a dos grandísimos rivales, pero si el objetivo es un título, merece la pena. Mi sensación es la de que los cuatro equipos que estamos aquí lucharemos por la Supercopa como si no hubiera un mañana", comentó.

Celades: "Es un reto grande, competiremos al máximo" El técnico del Valencia, centrado en el partido ante el Real Madrid. "Están mostrando una solidez defensiva que hacía tiempo que no veíamos en ellos". 07 ene 2020 - 18:43

Un Gayà que lamenta no tener cerca a la afición valencianista: "La realidad es que nos gustaría tener a nuestra afición cerca. Lo que nos pertenece es traerles la Supercopa a casa, a Mestalla".

Sabe que el Real Madrid trae dos bajas sensibles, como son las de Bale y Benzema: "Está claro que son dos grandísimos jugadores para el Madrid, y para nosotros nos puede beneficiar, pero tienen una plantilla muy buena. Si no están Benzema y Bale habrá otros."

De igual manera, la baja de Rodri puede perjudicar al equipo de Albert Celades: "Tenemos muchas bajas, ahora ya estamos recuperando bastantes jugadores. Para nosotros, Rodri es fundamental porque es el que engancha el centro del campo con la delantera. Y el no tenerlo, nos va a perjudicar." En cualquier caso, "tenemos la referencia clara del partido de hace pocas semanas. Sabemos lo que tenemos que hacer ante el Real Madrid".

Jugar a un partido, cree Gayà, "puede ser mejor para nosotros, no digo que no. Pero si ganamos al Madrid, no habremos hecho nada porque luego tenemos otro partido", pero aún así recuerda la máxima por la que están en esta competición: "No hay que olvidar que somos Campeones de Copa".