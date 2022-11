Gayà se incorpora al trabajo con el Valencia

El lateral José Luis Gayà se reincorporó este miércoles a los entrenamientos del Valencia, tras haber sido desconvocado hace unos días de la selección para el Mundial de Qatar por un esguince leve en el tobillo, y trabajó a buen ritmo e incluso participó en un mini-partidillo.

Luis Enrique, seleccionador español, dijo que no le podía “esperar” por no tener otro jugador que pudiera suplir a Jordi Alba si no podía jugar en los 10 o 15 días que calculaba que Gayà tampoco podría hacerlo. Este lunes se cumplieron diez días de esa decisión.

Ante ese cambio de planes y la decepción del jugador, el técnico del Valencia Gennaro Gattuso le concedió unos días de vacaciones para que desconectara. Gayà se ha unido a sus compañeros cuatro días después de que empezaran a trabajar tras las vacaciones.

Gayà fue el primer jugador en llegar este martes a la ciudad deportiva y solo en los últimos cinco minutos, una vez pasado el grueso de la sesión, se apartó del grupo y realizó carrera en solitario.

Las dos únicas ausencias, además de las de los Mundialistas, fueron la de Mouctar Diakhaby, que última su regreso al grupo tras una lesión muscular, y Jaume Doménech, que aún estará varios meses de baja por su grave lesión en la rodilla.