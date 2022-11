Gattuso: "Seguramente no hablo muy bien español, pero al juego que a alguno os gusta jugar, no juego"

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, aseguró que no es correcto que parte de los medios de comunicación se haya tratado de tergiversar sus palabras para atacar al propietario, Peter Lim, y negó haber dicho que uno de los objetivos debe ser revalorizar a los jugadores jóvenes con la idea de que el club pueda después venderlos.

“Eso no me gusta. No es posible que a la primera dificultad, el entrenador tenga que ir contra el presidente o el club. No es correcto que se hable de cosas que no son verdad”, apuntó en rueda de prensa.

“Seguramente no hablo muy bien español, pero al juego que a alguno de vosotros os gusta jugar, yo no juego”, afeó a los periodistas. “Lo explico bien: cuando dije que el club me ha dicho que el objetivo no es Europa, no he dicho que el club debe coger jugadores jóvenes y venderlos. Yo no he dicho eso. El objetivo que el club me ha dicho es el de darle un estilo de juego al equipo y ganar el máximo de partidos posibles”, apuntó.

“No podéis pensar que yo tengo la mentalidad de estar aquí para revalorizar los jóvenes. Que penséis eso de mi es increíble. Que alguno piense que con mi carrera, con los equipos que he entrenado, estoy para revalorizar a los jóvenes no me entra en la cabeza. El propietario nunca me ha hablado de eso. Yo estoy contento con mi equipo. Tenemos que seguir, hay que mejorar, seguro. Pero el equipo está vivo, no pierde los partidos sin jugar”, afirmó.

“Pienso que aquí a alguno le gusta que las cosas no vayan bien. Le gusta que haya confusión. Yo no hablo de la afición, hablo de vosotros. Gusta que tengamos problemas, pero yo tengo la confianza de que el equipo se entrena bien”, afirmó Gattuso, que dijo que si ha cerrado los entrenamientos esta semana es porque varios periodistas se colaron para ver alguna sesión.

Además, dijo que cree que no se valoran las cosas que hacen bien la entidad. “En estos cuatro meses creo que el club se han hecho cosas importantes pero sólo se habla de lo malo. Desde que Layhoon Chan está aquí, somos una familia y se habla de lo que tenemos que hacer, de lo que hay que mejorar. No va cada uno en su dirección, todos vamos en la misma”, afirmó.

Gattuso dijo que va “a muerte” con su equipo, que está “encantado” con ellos y que “la culpa cuando no se gana es de Rino Gattuso”. Además, recordó que él siempre ha dicho que lo primero es conseguir la salvación.

“Hablo de cuarenta puntos no porque no tenga confianza, sino porque tengo un equipo joven, para que pueda jugar con una tranquilidad mayor. Estoy encantado de mi equipo. Aunque perdamos, me demuestra que está en el partido y que se entrena bien. Si yo veo un día que no se entrena bien, me voy”, concluyó.