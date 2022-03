La Fundación de la UEFA dona un millón de euros para ayudar a niños ucranianos

La Fundación de la UEFA para la Infancia entregará un fondo de emergencia de un millón de euros para ayudar a los niños en Ucraniay a los refugiados en países vecinos como Moldavia y una ayuda inmediata de 100.000 euros para los primeros y refugiados ucranianos.

El organismo señaló que este fondo financiará iniciativas de sus federaciones miembro y organizaciones benéficas que se centren en los derechos de los niños y su bienestar y que ahora se evalúan las necesidades exactas.

???? The @UEFA_Foundation for Children awards

€1 million to assist Ukrainian children.



???? The UEFA Foundation also provides € 100,000 to assist children and refugees in Moldova.



?? Read more: ??