France Football reconoce que "el Real Madrid sabe orquestar bien las campañas para ganar el Balón de Oro"

El director de France Football, Pascal Ferré, guarda silencio sobre la identidad del próximo ganador del Balón de Oro, que será conocido este lunes, y frente a la condición de favorito de Karim Benzema reconoce que "el Real Madrid sabe orquestar campañas" para propulsar a sus jugadores hacia el galardón.

"Florentino Pérez orquesta bien las campañas, de forma tácita, sin derivas, todo lo que hace está autorizado", asegura Ferré en una entrevista con la Agencia EFE.

El responsable de la revista que entrega el premio desde 1956 asegura que las campañas "no te hacen ganar, pero pueden hacer que pierdas cuando hay un mal mensaje o un mal gesto". "Hay maquinarias como la del Real Madrid que son muy fuertes. Su inteligencia es que apoyan a un solo jugador. Durante años fue Cristiano Ronaldo y ahora es Karim Benzema. Eso evita que se dispersen los votos", asegura.

"Saben como funciona esto. No es casualidad si es el club que más veces lo ha ganado", apunta Ferré en el despacho que ocupa desde 2005, jalonado de camisetas firmadas por jugadores de todas las épocas.

Ferré recuerda que la reputación fuera de los terrenos de juego también es un criterio a la hora de atribuir los puntos, pero no cree que la condena por complicidad en chantaje dictada contra Benzema deba ser un obstáculo para que se convierta en el primer francés en ganar el premio desde Zinedine Zidane en 1998. "Pienso que eso ya ha sido tenido en cuenta por los jurados, pero no creo que sea un elemento esencial. El Balón de Oro no es el Nobel de la Paz, han votado sobre once meses de competición", señala.

'MESSI ES EL BALÓN DE ORO'

Por vez primera en tres lustros, el argentino Lionel Messi, ganador de siete ediciones, no figura entre los candidatos, "un evento gigantesco en la historia del premio", según Ferré, que considera que "el Balón de Oro es Messi y Messi es el Balón de Oro". "Su récord va a ser muy complicado de igualar, es alguien que encarna bien el Balón de Oro, porque aúna rendimiento individual y colectivo, pero también una cierta idea del espectáculo y una larga longevidad", afirma.

Recuerda al argentino "tremendamente emocionado" cuando le llamó en las dos últimas veces para anunciarle que era el ganador. "En 2019 me dijo que se le había olvidado la sensación de placer que suponía ganarlo, se había dado cuenta de que lo echaba de menos. En 2021 tuve la impresión de que hablaba con un niño", relata.

También recuerda la emoción de Cristano Rolando cuando se lo anunció en varias ediciones y cree que el portugués "no ha digerido bien quedarse por detrás de su gran rival". "Es un premio muy importante para ellos. El Balón de Oro es de las pocas cosas que no pueden comprarse. Eso les hace humildes ante este tipo de recompensas, les convierte en niños", agrega.





Messi y Ronaldo "han protagonizado una de las rivalidades más intensas de la historia del deporte", asegura Ferré, feliz de que el Balón de Oro haya contribuido a alimentarla, al tiempo que considerá que pasará tiempo hasta que se repita un duelo similar.

"Se habla mucho de la rivalidad entre Mbappé y Haaland, pero ninguno de los dos ha ganado la Liga de Campeones. A la edad de Mbappé, Messi tenía ya dos Balones de Oro. Si quieren instaurar una rivalidad parecida tienen que empezar a ganar grandes trofeos ya. Messi y Ronaldo no tardaron tanto", dice.

Ferré es consciente de que el Balón de Oro no está exento de polémica "porque cada uno tiene sus favoritos", pero cuando repasa el palmarés cree que "no hay nadie que deshonre el premio".

XAVI E INIESTA, UNA CICATRIZ





"Creo que nadie sobra en esa lista. Es evidente que faltan algunos nombres. En mi opinión hay tres, el polaco Robert Lewandowski y los españoles Xavi Hernández y Andrés Iniesta", reconoce. "Para mi es una gran cicatriz, porque (Xavi e Iniesta) son dos jugadores que sitúo muy arriba y que encarnan el fútbol tal y como lo concibe el Balón de Oro. Pero en 2010 tenían enfrente a Messi y creo que pagaron que en aquella selección española los votos se repartieron entre muchos nombres, lo que les restó apoyos", rememora.

El vencedor de 2022 ya sabe que abrazará el trofeo dorado el próximo lunes. Ferré ha pasado ya por la ceremonia habitual de ir a anunciárselo en persona en su domicilio. "Tratamos de mantener al máximo el secreto. A veces nos disfrazamos para que nadie nos vea llegar. Y le decimos al ganador que no se lo diga ni a su esposa ni a sus hijos", señala.