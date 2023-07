Fran Canal, en El Partidazo de COPE: "He llorado. Han sido momentos muy duros, pero ha prevalecido la razón"

El director general de Osasuna, Fran Canal, ha confirmado este martes que continuará en el club navarro, el mismo día que se ha anunciado que el equipo podrá participar en la Conference League.



"He tomado la decisión quedarme por lealtad personal y por el equipo de trabajo que tengo aquí. Además mi familia en Navarra se siente en casa", señaló en una conferencia de prensa acompañado por el presidente Luis Sabalza.

Osasuna disputará la Conference League La UEFA admite la participación de la entidad rojilla en la competición europea después de que haya finalizado el procedimiento ante el TAS. 25 jul 2023 - 12:06

Canal ha reconocido que la oferta que le hizo el Celta de Vigo "era extraordinariamente atractiva" y que el club gallego la ha "tratado muy bien", por lo que la decisión era "difícil".



Pero Osasuna "me ha dado mucho" y además había "una carga emocional" no solo con el presidente sino con otras personas del club, como el director técnico, además de las relaciones personales, destacó.



Sabalza ha explicado que al conocer la oferta del Celta pidió a Canal que "no tomase una decisión hasta saber qué pasaba con el tema de la Conference porque él era el que coordinaba el asunto con los abogados externos", a lo que sumó aspectos "a nivel más sentimental", ya que no se le dará el dinero ofrecido desde Vigo pero "aquí va tener todo el cariño y sabe cómo se puede trabajar".