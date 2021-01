Font pide fichar ya a Eric García por 3 millones, con el compromiso del jugador de no cobrar hasta junio

El candidato a las elecciones del FC Barcelona Víctor Font ha pedido a la Comisión Gestora del club que fiche al central del Manchester City Èric Garcia, ya que su estructura deportiva habría hecho gestiones para incorporarle ahora por 3 millones de euros fijos más variables y con la voluntad del jugador de no cobrar hasta final de campaña.

"Nuestras gestiones nos permiten entender que la incorporación de Èric Garcia ahora, esta semana, es posible y el club la puede asumir económicamente. Teniendo en cuenta que Koeman y nuestra estructura deportiva creen que es incorporación fundamental para aspirar a todos los títulos, pedimos desde aquí a la Junta Gestora que tome la decisión de incorporar a Èric Garcia esta semana", manifestó en rueda de prensa.

El jugador vendrá sin cobrar hasta junio

Font, con los deberes hechos por si ganaban unos comicios que debían haberse celebrado el pasado domingo -la nueva fecha, la definitiva, será el 7 de marzo-, aseguró que el Manchester City de Pep Guardiola estaría dispuesto a aceptar vender ahora al jugador, que termina contrato en verano y no renovará.

"El City estaría dispuesto a vender por 3 millones de euros fijos más variables. Es menos de un tercio que lo que el Barça ofreció por el jugador hace meses, en verano, cuando ofreció 10 millones. Ahora aspiramos a que sea por 3 millones más variables", reiteró Font.

Además, añadió que la entidad 'citizen' estaría abierta a no recibir estas cantidades hasta el año que viene. "Nos consta que el jugador está muy interesado a que la operación se haga ahora, teniendo en cuenta que hay una Eurocopa en verano. Podría estar dispuesto a hacer un esfuerzo y no cobrar sueldo de aquí a final de temporada", añadió sobre Garcia.

"Si tenemos en cuenta todo esto, la pregunta es: ¿Por qué no lo incorporamos? El impacto en las cuentas del Barça sería prácticamente cero. No nos podemos esconder tras la mala situación económica del club, que es grave. Pero somos un club de fútbol, no una empresa, y no hay años de transición y debemos tener la mejor plantilla", ahondó.

Por ello lanzó un dardo a su rival Joan Laporta. "Laporta explica que uno de sus objetivos es motivar a Koeman, pero cómo se le puede motivar si la única petición que tiene y que se le puede dar, no se hace. Exigimos, como candidato, que se pongan los intereses del club por delante y dejar electoralismos a un lado. El socio, lo sabemos, también quiere a Eric Garcia", apuntó.

"El jugador va loco por venir y vendría comprometido y con ganas de ayudar, y Koeman le necesita. Ojalá no se lesione nadie más. Es nuestra responsabilidad velar por los intereses del club, que quiere ganar títulos", concluyó Font, que no tiene "oferta formal" del City pero sí esas negociaciones avanzadas que pide a la Gestora que haga, con el mercado de invierno finalizando el próximo domingo.