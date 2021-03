Filtrada la camiseta del Real Madrid para la temporada 2021-2022

El portal Footyheadlines suele ser un referente a la hora de descubrir los nuevos diseños que los clubes de fútbol preparan para temporadas venideras.

La última en filtrarse ha sido la equipación del Real Madrid para la temporada 2021-2022. La camiseta de Adidas cambia bastante con respecto a la de este año.

Como es lógico, el blanco es el color dominante, aunque también tiene su protagonismo el azul oscuro y el naranja. Los colores, según el mismo portal, están inspirados en la fuente de la Plaza de Cibeles, el lugar de celebración de los títulos del Real Madrid.

�� What do you think? pic.twitter.com/rbbn67oYL3