Filipe Luis recuerda que recibir mensajes del Cholo le producía estrés, pero señala que "fue como un padre"

Ha coleado la entrevista que publica este lunes Daily Mail a Filipe Luis, actual lateral del Flamengo, y ex jugador del Atlético de Madrid, que recuerda a Diego Simeone con unas palabras que no han pasado desapercibidas.

"Ahora puedo mandarle y recibir mensajes suyos (de Simeone), como amigo, pero en el pasado, cada vez que recibía un mensaje, me producía estrés", confesó Filipe Luis.

Filipe Luis se marchó del Atlético de Madrid para jugar en el Chelsea que entonces entrenaba Mourinho y, posteriormente, regresar, como consecuencia de otro mensaje de Simeone: "Me dijo: 'vuelve, vamos a volver a ganar y te necesito a tope de vuelta'. Y volví y me dijo: 'mira, tú sólo juegas bien para mí. Tienes que volver y jugar bien otra vez'. Sacaba lo mejor de mí, conocía cada centímetro de mi cerebro", explicó.

Filipe Luis, defensa del Atlético de Madrid. CORDONPRESS

Recuerda la dureza que ofrecía el Cholo en ocasiones: "Créeme, de verdad, no es fácil jugar para Simeone. No tiene corazón. Nunca dice para sí mismo: 'Oh, qué pena, pobre jugador, necesito que hagas esto o otro'. No. Él decidirá solamente qué órdenes tiene que dar para ganar".

También recordó lo duro que fue trabajar a las órdenes de José Mourinho: "Cuando estuve en el banquillo por primera vez le pregunte: ¿para esto me has traído del Atlético? Y me dijo que en ese momento no confiaba en mí. Tenía razón, tenía que ganarme el puesto. Pero en ese momento no lo entendí y me sentí traicionado. Después me marché porque no aguangaría allí otra temporada".

Crítica en redes al tratamiento de la entrevista

La entrevista a Filipe Luis ha tenido mucho recorrido tanto en Inglaterra, como en España y Argentina. El caso es que no le ha gustado el tratamiento que se ha hecho de la entrevista y por eso, en su cuenta de Twitter, publicaba un mensaje en el que defiende a Simeone.

A algunos les molesta mucho que el Atleti sea líder. Tienen que crear polémica con una entrevista en que alabo al Cholo, el mejor entrenador que he tenido, y que es como un padre para mí. Qué pena. #AupaAtleti — Filipe Luis (@filipeluis) February 22, 2021

