La Federación podría impedir jugar LaLiga a Real Madrid y Barcelona si jugasen la Superliga

Si la RFEF, junto con LaLiga, organizan La Liga Española y orgánicamente dependen de la UEFA, ¿podría la UEFA impedir que Real Madrid y FC Barcelona jugaran la Liga local ? La pregunta surge a raiz del pronunciamiento del Magistrado Rantos, que como Abogado General ha recomendado al Tribunal de Justicia de la Union Europea, que los Fundadores de la Superliga pueden organizar si quieren una competición al margen del ecosistema UEFA y FIFA, pero que en ese caso, si la UEFA así lo decide, no podrían jugar competiciones que estén bajo su organización. Es decir, la UEFA tiene derecho de veto (autorización previa) para que Real Madrid, Barca y Juventus no jueguen sus competiciones si deciden jugar su Superliga.

¿La Liga española, dependiente de la RFEF que a su vez depende de la UEFA, puede considerarse una competición bajo el paraguas de la UEFA ? Es decir ¿podría la UEFA vetar a Madrid, Barca y Juve de jugar sus ligas locales si organizan la Superliga?.

Tras las consultas realizadas por Deportes COPE a fuentes de la RFEF, LaLiga y al abogado especializado en derecho deportivo internacional (con amplia veteranía en temas fútbol) Juan de Dios Crespo, todas las partes coinciden en que directamente UEFA no podría, ni lo haría.

Pero quien sí podría hacerlo, basado en un argumento competicional, sería la RFEF. Desde luego LaLiga es partidaria de ello y además era una de las tres modificaciones que quería introducir en la nueva Ley del Deporte. Finalmente no se incluyó y LaLiga no se desgastó más en este asunto porque creía que la limitación vendría de la Unión Europea.

¿Que argumento es ese?. Cuando los equipos se inscriben para jugar la Liga española aceptan las normas de competición entre las que está el sistema piramidal de meritaje deportivo. Es decir, como club te comprometes a que si quedas entre los cuatro primeros jugarás la Champions League. Si quedas 5º- 6º, la Europa League. Si ganas la Copa del Rey: la Europa League…etc.

Vayamos a un extremo de situación tensa. Real Madrid y Barca insisten en organizar la Superliga. Pero ¿qué ocurre si la RFEF pregunta a estos dos clubes si jugarán la Champions si quedan entre los cuatro primeros?. Barca y Real Madrid dirían que sí, porque ellos querrían jugar Champions y Superliga, pero ya saben que el primer dictamen (no definitivo) de un magistrado asesor del TJUE ( Abogado General ) ha sido que si juegan la Superliga no pueden jugar competiciones organizadas por UEFA.

Por tanto, Madrid y Barca, si deciden jugarla, saben que no van a poder legalmente jugar la Champions, por lo que la RFEF podría decidir no aceptarlos en su competición porque no pueden cumplir las normas de juego y competición. Es una potestad que tendría la RFEF que podría usar o no . El nivel de fuerza de esta potestad, vendrá cuando acabe el recorrido jurídico y se refuerce más o menos lo que hoy ha dicho el Abogado General. Y también con el nivel de hostilidad que mantengan los fundadores de la Superliga en ese momento.

Desde luego, volviendo al escenario anterior: Real Madrid y Barca dirían que ellos sí quieren jugar la Champions, que no se niegan, pero es que legalmente no podrían. Ese es un caso extremo, pero que llegados hasta ahí ese podría ser el escenario.

Así lo explicó en El Partidazo, el abogado especialista en derecho deportivo Juan de Dios Crespo, que dijo que "la RFEF tiene posibilidades de sancionar porque los clubes no disputan las competiciones de la UEFA; pero la UEFA no puede obligar a sancionar a esos clubes. Estamos en un juego de ajedrez y hay jaque, pero el mate todavía no es definitivo. Hay un 90%".

Por otra parte hay dos cuestiones más :

1.- ¿Podrian tener los jugadores seleccionables de equipos que jueguen la Superliga problemas por un veto de UEFA a jugar en sus campeonatos de selecciones?. Es decir no ser seleccionables si juegan la Superliga .

Aquí el TJUE se inclina porque sería "excesivo" para los jugadores a nivel individual, pero ya de por sí los jugadores de Barcelona o Real Madrid, si la RFEF no deja participar a sus clubes en LaLiga, no estarían inscritos y, por lo tanto, no tendrían licencia federativa y no podría ser seleccionables.

2.- ¿Qué árbitros dirigirían los partidos de la Superliga?.

En este caso UEFA sí tiene capacidad de veto para que sus árbitros no dirijan esa competición privada. Tendrían que ser árbitros recién retirados o fuera del ecosistema UEFA y Federaciones.

No obstante es importante resaltar el calendario jurídico en el que se encuentra esta lucha titánica entre los fundadores de la Superliga y UEFA y FIFA.

Los pasos que quedan son los siguientes:

1.- Ayer jueves 15 de Diciembre, el Abogado General de TJUE emitió su resolución y recomendación a la Gran Sala formada por 15 jueces del TJUE

2.- La Gran Sala emitirá una sentencia en unos 3-4 meses.

En un 70% de los casos la emiten en el mismo sentido que ha recomendado el Abogado General.

3.- Esa sentencia será enviada al Juzgado Mercantil 17 de Madrid ( juez titular Sofía García ), que fue quien solicitó como una cuestión pre-judicial de asesoramiento esta sentencia del TJUE.

La jueza no está obligada a seguir al pie de la letra dicha sentencia pero dado el nivel de quien la emite, suele ser lo normal que resuelva en la misma línea.

Esta jueza ya levantó en su día las medidas cautelares, que impedían que UEFA pudiera sancionar a los clubes fundadores de la Superliga.

Y advertía en su resolución que estos clubes sabían los riesgos que corrían.

4.- Contra la sentencia del juzgado mercantil 17 de Madrid, que se podría dar entre Abril y Junio , caben luego ir escalando todos los recursos de la legislación española:

- Recurso de Apelación a la Audiencia Provincial de Madrid

- Por último Recurso de Casación al Tribunal Supremo.

Y ahí acabaría el recorrido, porque sería poco lógico volver a la justicia europea cuando ya se habría manifestado.

Este tema está tratándose en la justicia española porque fue en este juzgado de Madrid donde Real Madrid, Barca , Juventus y la Sociedad Superliga S.L. pusieron la demanda contra la UEFA y FIFA por monopolio y abuso de posición.