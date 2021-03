Falsa alarma: un error en la web y en el Twitter del Real Madrid 'cuela' una recaída de Rodrygo

Un error en la web del Real Madrid permitió que se difundiera una recaída en la lesión de Rodrygo Goes, que volvió a los terrenos de juego a principios de marzo, tras estar casi tres meses en la enfermería.

La información apareció publicada solamente en la cuenta de Twitter del club, y el texto era el mismo que acompañaba al parte médico que el Real Madrid dio a conocer el día de Navidad, en el que se informaba de "una lesión muscular con afectación del tendón en el bíceps femoral derecho" en el delantero brasieño.

El enlace de Twitter llevaba a la web del Real Madrid, si bien el diseño era algo distinto a como se publican de forma habitual otros partes médicos, por lo que cabe esperar un error o un hackeo.

La primera imagen es de cómo pone el Real Madrid los partes. La segunda, lo que han puesto de Rodrygo. Insisto Rodrygo NO está lesionado. pic.twitter.com/PWE5IlKKTj

El club eliminó después tanto el tuit como la página. De todas formas, su publicación hizo saltar las alarmas, después de que el lunes los servicios médicos del club diesen a conocer una nueva lesión de Eden Hazard. Rodrygo, por lo tanto, se mantiene en la lista de convocados para el partido de vuelta de los octavos de final de Liga de Campeones frente al Atalanta.

Por si quedaba alguna duda, el propio brasileño se encargó de difundir un mensaje en sus redes sociales confirmando su buen estado de salud: "Listo para el partido de hoy. Liga de Campeones. Vamos Real Madrid".

Listo para el partido de hoy! @ligadecampeones! Vamooos @realmadrid ������ #HalaMadrid



Ready for today's match! @championsleague! Come on @realmadriden ������ pic.twitter.com/j4mkwbnqZN