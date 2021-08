Fallece un hijo de Michael Ballack en un acccidente de quad

El hijo de 18 años del ex futbolista germano, Ballack, Emilio Ballack falleció la pasada madrugada en un accidente de quad. El suceso ocurrió en Portugal, concretamente en la localidad de Troia, muy cerca de Lisboa.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.



All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. ??