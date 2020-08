Se espera que el impacto negativo de la pandemia sobre el fútbol afecte durante los próximos cuatro años

La sombra de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 será alargada para la industria del fútbol, con efectos en los próximos cuatro años e impacto especial en los ingresos de instalaciones y comerciales, según una encuesta a expertos realizada por el foro World Football Summit.

Un grupo de especialistas de la industria futbolística, del que forman parte representantes de clubes, ligas y empresas del sector, valoraron que el impacto de esta crisis podría extenderse hasta el año 2024, según esta encuesta elaborada por el WFS y la empresa de consultoría SPSG Consulting.

Valorando de 1 a 7 el impacto en la industria de la pandemia, estos especialistas situaron en 6,74 el riesgo para lo que queda del año 2020, dieron valores altos de impacto a los años 2021 y 2022 e incluso apuntaron una afectación del 2023 y 2024, si bien más leve (1,95 y 1,47 sobre 7), lo que apunta a una recuperación alargada.

"El impacto se dará con mayor fuerza en 2020 y también en 2021, aunque a partir de finales del próximo año se espera que ceda considerablemente en intensidad. Asimismo, será de diferente nivel y grado en base a la línea de negocio que se analice", explica a EFE Carlos Cantó, consejero delegado de SPSG Consulting y vocal de la Asociación de Marketing de España.

El daño de la pandemia, auguran los expertos, será mayor para el fútbol europeo, seguido por Latinoamérica y Norteamérica, con una menor afectación para los países asiáticos, donde los encuestados consideran que hay un menor riesgo aunque perviva la amenaza de los rebrotes.

Esto se debe a que Europa es "el epicentro de la industria a nivel mundial", según Cantó, el "punto gordiano" del sector, pese a que otras regiones como América, Asia y determinados países africanos estén profesionalizando su industria futbolística.

