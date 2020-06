RCD Espanyol – Real Madrid: horario, dónde ver y escuchar el partido

La liga española continúa con el frenético ritmo impuesto para poder acabarla lo antes posible y que está provocando que no tengamos ni un solo día de descanso desde que se reanudase la competición hace poco más de dos semanas.

Con sólo siete partidos para finalizar la temporada y 21 puntos en juego, cada encuentro es casi una final para muchos equipos que se están jugando la vida tanto en la parte de arriba como en la de abajo, y es que en ninguna de ellas está nada claro todavía.

Curiosamente, esta jornada nos trae el choque entre el colista de primera, el RCD Espanyol, con el líder, el Real Madrid. A priori y viendo la trayectoria de ambos conjuntos podría parecer fácil para los capitalinos pero, viendo lo que estamos viendo en las últimas jornadas y con lo que se están jugando los periquitos, la cosa se presenta, al menos a priori, muy interesante.

El conjunto merengue viajará a tierras catalanas sabiendo ya lo que ha hecho su eterno rival, el Barcelona, que juega el sábado frente al Celta en Balaídos. Un arma de doble filo dependiendo de lo que hagan los culés.

Sea como fuere, a los de Zinedine Zidane parece que es a los que mejor les ha sentado el parón obligado por el coronavirus. De hecho, desde que el pasado 11 de junio se reanudase la competición liguera, cuentan sus partidos por victorias, 4 de 4. Esto les ha permitido aprovechar el tropiezo del Barca para robarle el liderato, eso sí, igualados a puntos con los de Setién, por lo que el más mínimo fallo de cualquiera de los dos puede ser ya casi irreversible.

Mientras, el Espanyol no levanta cabeza. Aunque volvieron a la competición con victoria, Abelardo no da con la tecla y sólo han sido capaces de sumar 1 punto de los últimos 9 disputados. Un bagaje claramente insuficiente, no sólo para salir de los puestos de descenso sino, aunque fuese, para abandonar el farolillo rojo de Primera.

Horario del RCD Espanyol - Real Madrid

El partido, correspondiente a la trigésimo segunda jornada de liga, se jugará este domingo 28 de junio, a las 22:00 h., en el Estadio Cornellà-El Prat, y será dirigido por el colegiado Antonio Miguel Mateu Lahoz, del colegio de árbitros valenciano.

El líder llega tras su victoria del pasado miércoles en el Bernabeu ante otro de los equipos que están en descenso, el Mallorca, al que endosó un claro 2-0. Pilas cargadas y jugadores con la moral por las nubes, puesto que ven muy cerca conseguir lo que antes del parón por el coronavirus parecía una quimera: el título liguero.

Todo lo contrario que el Espanyol que llega tras su derrota a domicilio con el Real Betis, donde fueron incapaces de sumar, a pesar de que los heliopolitanos tampoco están para muchas florituras. En este caso, sí se cumplió lo de a entrenador nuevo victoria segura, y tras la destitución de Rubí y la llegada de Alexis al banquillo verdiblanco, los periquitos acabaron pagando el pato. De hecho, ahora mismo los españolistas, con 24 puntos, están a 8 de la salvación, que la marca el Eibar con 32 puntos.

Máxima presión sin duda para ambos conjuntos. En el caso del Madrid, porque llegará sabiendo lo que ha hecho el Barca y se juega mantener el liderato, y para los periquitos porque si no suman los tres puntos la salvación puede convertirse ya en cuestión de un milagro.

Dónde ver y escucahr el RCD Espanyol - Real Madrid

El encuentro entre el RCD Espanyol y el Real Madrid se podrá ver en televisión a través del canal de pago Movistar LaLiga.

Y como siempre, podrás seguirlo, vivirlo y disfrutarlo en COPE.es junto al equipo de ‘Tiempo de Juego’, el líder de la radio deportiva en España.

[ESCUCHA AQUÍ EL PARTIDO EN DIRECTO]