Monchi: "He tenido en cuenta el rechazo de parte del sevillismo hacia Lopetegui"

Hablamos en El Partidazo de COPE con el director deportivo del Sevilla, Monchi, el día de la presentación de Julen Lopetegui como nuevo entrenador del equipo.

Cuánto se tarda en cerrar un fichaje como Lopetegui: “Cuando uno se sienta delante del ordenador a poner perfiles, volcar ideas, a buscar nombres, se hace una elección…. Pasan unos 40 días”.

¿Dónde te reúnes para que no te vean?: “En un reservado de un restaurante, en una ciudad neutral. Pero en este caso no fue difícil. Nos reunimos solos. En estas reuniones hay ganas de escuchar qué piensa, por qué quiere venir, qué cree que puede aportar en el vestuario…. Cosas que te ayudan a confirmar la elección que has tomado”.

¿Cómo sacas el tema del dinero?: “Con el entrenador o con el jugador no se suele hablar, eso queda para el agente”.

En Sevilla hay recelo con Lopetegui, ¿lo notaste?: “Me gusta percibir las sensaciones y creo que he madurado y he tenido en cuenta ese rechazo por una parte del sevillismo, lo he puesto en una balanza y cuando he valorado todo, he tomado la decisión que tenía en mi cabeza. Era una sensación basada en lo subjetivo porque no había comentarios de ‘no juega 4-3-3…’, sino que era más por haber dejado tirado a la selección”

¿Te juegas mucho con esta decisión?: “Tomo decisiones a diario y todos los entrenadores se los he puesto yo al presidente y siempre he contado con su respaldo. Es una apuesta importante y arriesgada, pero en el fútbol la mayoría de apuestas son arriesgadas. No me siento más presionado que antes”.

¿Va a seguir Sarabia?: “Quiero creer que sí pero no tengo el 100% de seguridad, ni con Banega, Escudero, Ben Yedder, Kjaer… Lopetegui ha dicho que quiere a Sarabia y Banega. Tiene una clásusula que hoy es baja y es un riesgo; es de 18 millones de euros. Estamos negociando y acercando. El final de temporada de Banega ya está olvidado, él se confundió y sabe cuándo se equivoca; está contento y no veo a corto plazo ningún cambio, pero en el fútbol es imposible asegurar nada”

¿Os habéis desmarcado de la nueva Champions?: "Sí, hemos rectificado porque creemos que el formato actual es el más justo"