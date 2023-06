La emoción de Gudelj durante su acto de renovación: "Perdí a mi hermano durante tres minutos, perdí a mi bebé"

El serbio Nemanja Gudelj comentó este lunes, en el acto de presentación de la renovación de su contrato con el Sevilla hasta junio de 2026, que se plantea "como reto para estos tres años ganar la Copa" del Rey, algo que "sería bonito" porque es un "título que nunca" ha conseguido en su carrera.

Gudelj, en su comparecencia en el antepalco del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, señaló que "la sensación de ganar la 'Europa League'" el pasado 31 de mayo "fue única" y que cuando marcó el argentino Gonzalo Montiel el penalti que decidió la tanda de la final ante el Roma, le "entró la sensación de toda la temporada", que ha sido "difícil para el equipo y en lo personal".

"Perdí a mi hermano durante tres minutos -cuando sufrió una parada cardíaca jugando un partido con el Córdoba, perdí a mi bebé -en el embarazo de su mujer-.... Hemos tenido peleas en el vestuario por no ganar cuando estábamos en puesto de descenso, donde el Sevilla no debe estar nunca. No soy una persona que enseñe la emoción pero en ese momento, cuando marcó, lo solté todo. Tuve cinco o seis minutos sobre el césped en los que las lágrimas me salieron solas", resaltó.

El balcánico, centrocampista defensivo reconvertido esta pasada campaña en central, contó que ha "estado en bastantes clubes y esta sensación nunca" la tuvo en otro sitio como en el Sevilla "desde el primer día" y, por eso, está "muy orgulloso de renovar en este club tan grande", donde le "han pasado muchas cosas bonitas y menos bonitas, que es parte de la vida".

Para Gudelj, que lleva cuatro temporadas en el equipo hispalense y ha renovado por tres mas, el lema 'Nunca se rinde' de la entidad es "natural" para él por tratarse de "una persona que va así por la vida", porque "hoy puede ir mal pero mañana puede cambiar totalmente la película, como se ha visto esta temporada", y por eso se siente tan "cómodo" en un club al que "la gente lo ama con el corazón entero. El que venga a un solo partido en el Sánchez-Pizjuán, lo ve claro", subrayó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El presidente del Sevilla, José Castro, por su parte, glosó la figura de un futbolista que "llegó con humildad" y que acumula "dos títulos de la 'Europa League' y cuatro clasificaciones para 'Champions'".

"Es uno de los nuestros porque ha hecho suya la filosofía del Sevilla de no rendirse jamás. Nunca bajó los brazos", afirmó Castro, quien recordó que el serbio "no se rindió cuando no le llegan las oportunidades y en esta temporada tan complicada, ha liderado la defensa y ha marcado golazos". "Su espíritu hizo que en Budapest jugase como central titular a pesar de que había centrales específicos que podrían haber jugador, e hizo un partidazo", añadió.

Nemanja Gudelj, de 31 años, pasaporte neerlandés e internacional serbio en 54 ocasiones, llegó al Sevilla en el verano de 2019 procedente del Guangzhou chino y, en sus cuatro temporadas en España, ha participado en 163 encuentro oficiales -entre ellos dos finales de Liga Europa ganadas en 2020 y 2023- en los que ha marcado cuatro goles.