Emilio Cortés, en COPE: "La Fiscalía considera que hay indicios de actividad delictiva"

La Fiscalía ha denunciado al FC Barcelona y a sus expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell por los supuestos pagos millonarios al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira para "favorecer" al club azulgrana en la "toma de decisiones de los árbitros" en los partidos que disputase.

Para analizar esta denuncia contamos con la presencia del abogado especialista en Derecho Penal, Emilio Cortés, que explicó en El Partidazo de COPE que esta proceso está siguiendo el cauce normal: "La Fiscalía ha terminado su labor, que es un poco más mutilada que la que tiene los órganos judiciales, y considera que hay indicios de criminalidad y lo pone en conocimiento de la autoridad judicial para que inicie una instrucción en sentido estricto".

Llama la atención que la Fiscalía denuncia a los expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu y no al resto. En cuanto a esta circunstancia, Emilio Cortes apunta que "la razón más razonable es que estará prescrito para unos y para otros no".

Otra razón podría ser que "el caudal de indicios se dirigen hacia a unas determinadas personas que tendrán que tener la condición de investigadas, y luego otras que podrán comparecer como testigos, que con el avance de la investigación pueden acabar en investigadas y las investigadas en testigos".

La Fiscalía sostiene que, a través de los presidentes Rosell y Bartomeu, el club azulgrana "alcanzó y mantuvo" un "acuerdo verbal estrictamente confidencial" con el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira para que, "a cambio de dinero", realizase "actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase" y en los "resultados de las competiciones".

En relación a ese acuerdo o pacto, Emilio Cortés tiene claro que hay que tener en cuenta a los árbitros y ver si Negreira influyó en ellos o no: "El simple pacto no es delictivo si no se demuestra que se bajó a ese segundo escalón y que el señor Negreira por lo menos habló y prometió una recompensa económica a los que tenían silbato en la boca" y reitera que "si no se ha demostrado que el señor Negreira ha bajado al escalón de los árbitros de corto, el Derecho Penal tiene un margen de intervención bastante corto".

Preguntado por si toda investigación va a acabar en nada, el abogado penalti responde que "en absoluto" y sobre el tema deportivo no descarta una posible sanción de exclusión del Barça en competiciones deportivas: "El Código Penal no prevé sanciones deportivas, salvo que entendamos como sanciones deportivas inhabilitar al Barça para participar en las competiciones deportivas, que eso sí que lo puede hacer el Código Penal. Se le puede sancionar con uno o dos años sin participar en competiciones deportivas. Eso sí que se puede hacer".