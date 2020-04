Elustondo: "Si hace falta voy el año que viene a Madrid, agarro a Odegaard del pescuezo y le traigo para aquí"

El jugador de la Real Sociedad Aritz Elustondo no teme que su compañero Martin Odegaard regrese al Real Madrid la próxima temporada, porque tiene dos años de cesión en el club vasco, y aseguró que sería "muy injusto" que no se disputara la final de la Copa del Rey tras el parón obligado por culpa del coronavirus.

"Puedes estar tranquilo", dijo Elustondo al ser preguntado por el futuro de Odegaard en un chat con aficionados de la Real. "Si hace falta ya voy el año que viene a Madrid y lo agarro del pescuezo y lo traigo para aquí", bromeó el defensa del conjunto donostiarra.

Elustondo tiene claro que "sería muy injusto que no se jugara" la final de Copa. "Hemos tenido un largo camino para llegar a esa final y encima con muchísimo mérito. Hemos sido el único equipo que ha ganado todos los partidos, eso es algo difícil, pero está claro que el partido que hay que ganar es la final", indicó sobre el derbi con el Athletic.

"Hemos hecho muchísimos méritos para poder llegar a esa final, y estamos mentalizados de que se tiene que jugar y de que se va a jugar. Y se tiene que ganar por nuestra afición", añadió Elustondo, que no concibe que el fútbol regrese sin público. "Creo que todavía no ha llegado el momento de hablar de esto, porque no se ha decidido nada", apuntó.

"Pero es cierto que solemos hablar por WhatsApp y damos nuestra opinión. Es muy difícil que haya aficionados en la grada, parece que en uno o dos meses también el asunto no va a estar zanjado, y yo pienso que sin afición no somos nada, que tiene que haber gente en la grada apoyándonos, como estaba siendo hasta ahora, creo que ya llegará el momento de decidir. La mayoría estamos de acuerdo en que no puede haber fútbol sin nuestra gente", añadió.

En otras preguntas, Elustondo recordó el gol marcado al FC Barcelona en el Reale Arena. "Se queda en el recuerdo, fue muy bonito, es verdad que faltaba un fondo en el estadio, pero se notó el calor de la afición. No pudimos conseguir la victoria, pero fue inolvidable, sentí un orgullo muy grande", comentó.

Por último, el zaguero de Beasain mostró mucha confianza por la buena temporada que están realizando. La Real Sociedad es cuarta en puestos de 'Champions' y finalista de Copa. "Somos un equipo grande, podemos hacer cosas muy bonitas y esperemos que este parón no nos venga mal y podamos prepararnos bien para el final de temporada", sentenció.