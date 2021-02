Eder Sarabia, tras ganar al Barça B con el Andorra: "Piqué bajó al vestuario a felicitarnos a todos"

Uno de los partidos más atractivos de la jornada dominical en la Segunda División B se jugaba este domingo entre el Barça B y el Andorra de Gerard Piqué.

No sólo porque son rivales directos en los puestos de play-off de ascenso, sino por el 'morbo' de ver a Eder Sarabia, ex segundo entrenador del Barça, volviendo a la Ciudad Deportiva, al Estadio Johan Cruyff para tratar de ganar al filial de su ex equipo.

El resultado fue de 0-1 a favor de un Andorra que se queda segundo clasificado, dos puntos por debajo del Nástic, y pone tierra de por medio ante el Barça B que cae momentáneamente de los primeros tres puestos de privilegio de la clasificación del Grupo 3A.

Piqué bajó al vestuario del Andorra

"Las victorias saben muy bien, más si sirven para distanciar del Barça B, que es rival directo", dijo Eder Sarabia después del partido en declaraciones a Tiempo de Juego, con Paco González.

Sarabia se mostró feliz en el Andorra, donde lleva dos partidos dirigidos como primer entrenador: "Estoy encantado porque es una plantilla y un club con una predisposición ideal para crecer. Todos salimos del barro, todos salimos desde abajo, así se valora más lo que conseguimos".

Confirmó que Gerard Piqué, "que está implicadísimo, con ganas de ayudar" bajó al vestuario: "Entró en el vestuario y nos ha felicitado a todos los jugadores".

Eder Sarabia se mostró sin rencor con el Barça, por la accidentada salida que tuvo junto al entonces primer entrenador, Quique Setién: "Eso está más que olvidado. Volver siempre es especial, pero queda en segundo plano".

Además, Sarabia, que a día de hoy estaba alojado en un hotel en el país vecino, confirmó que "mañana voy a ver una casa. Ya que estoy en Andorra, quería ver las montañas y la nieve por las mañanas, al levantarme y disfrutar de la bici que tanto me gusta", finalizó.