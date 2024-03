Un doblete de Aitana en San Mamés enfila al Barça hacia la final

Un doblete de Aitana Bonmatí al cuarto de hora de partido enfiló este jueves en San Mamés al Barcelona hacia la final de la Copa de la Reina, ya que el equipo de Jonatan Giráldez logró ante más de 23.000 espectadores un 0-3 que cerró en la segunda mitad Salma Paralluelo. El resultado final reflejó lo sucedido sobre el terreno de juego de 'La Catedral', una incuestionable superioridad visitante sobre un Athletic al no le salió la apuesta de su entrenador, David Aznar, de jugar con tres centrales.



También es cierto que para el minuto 16 el Barcelona ya ganaba 0-2 con sendos tantos en lanzamientos bombeados desde la frontal a los que no llegó Adriana Nanclares. En ambos, la última 'Balón de Oro' recibió de la noruega Caroline Graham Hansen. Paralluelo aumentó ya en el tramo final del encuentro, en el minuto 78, en una jugada iniciada por Vicky López y continuada por Patri Guijarro, un marcador que ya casi es definitivo en la eliminatoria que se cerrará el próximo jueves, día 14, en el Estadio Johan Cruyff (21.00 horas).



Salió el Athletic con tres centrales para intentar cerrar todos los espacios posibles al borde del área, lo que consiguió en los primeros minutos.



Aunque el precio era la incapaz de desplegarse una vez recuperado el balón, con el equipo muy hundido, Nahikari muy sola arriba y Azkona como única salida a la contra pero bien vigilada por la defensa hoy de azul.



Todo ese entramado rojiblanco se vino abajo rápido, al borde del cuarto de hora, con dos disparos bombeados de Aitana a los que no pudo responder Nanclares, un portera alta.



En ambas, en los minutos 14 y 16, el balón a Aitana le llegó de Graham. Primero en una jugada de córner y en el segundo tras una pared en la que la noruego desarboló a la defensa local.



Casi acababa de comenzar el choque y parecía ya decidido ante el enorme favoritismo del Barça, un equipo casi imposible para sus rivales.



Intentó encorajinarse el Athletic, pero en toda la mitad apenas si animó a los casi 25.000 espectadores que acudieron a ver el encuentro con una colada por la banda derecha de Mariana ya superada la media hora en la que, muy sola, la navarra solo pudo forzar un córner.



Antes, el Barcelona había amenazado con el 0-3 con otro disparo desde la frontal de Patri bloqueado por la defensa local, un colada hasta el área de Graham tras pared con Mariona y un remate ya muy dentro del área de Pina al que respondió con un paradón Nanclares.



Antes del descanso Marta remató otra vez desde el borde del área también alto y un disparo también en la frontal de Engen, una central, salió muy cerca del palo derecho de meta local.



El inicio de la segunda mitad, sorprendentemente sin cambios en el Athletic, Nanclares tuvo que emplearse otra vez para detener un disparo de Pina.



A partir de ahí, aún con dominio visitante, las cosas cambiaron un poco. Las 'leonas' campearon mejor el temporal y hasta se adentraron más veces y durante más tiempo en campo rival.



Si bien, sin crear más peligro que un golpe franco directo desde el vértice del lado izquierdo del ataque bilbaíno que a Sara Ortega le salió muy cruzado y alto.



No marcó el Athletic el 1-2 y llegó el 0-3 tras una combinación entre Vicky, Patri y Paralluelo que dejó sola a la exatleta aragonesa delante de Nanclares para batirla con un tiro cruzado.



Y pudo lograr Paralluelo un tanto más en el minuto 90, pero su vaselina ante la salida de Nanclares se le marchó alto.



FICHA DEL PARTIDO



0 - Athletic Club: Nanclares; Elexpuru, Landaluze, Maddi, Bibi Schulze, Nerea Nevado; Maite Zubieta, Sara Ortega (Oguiza, m.77), Mariana (Pinedo, m.65); Azkona (Zugasti, m.85) y Nahikari (Jone Amezaga, m.77).



3 - Barcelona: Sandra Paños; Marta Torrejón, Paredes, Engen (Bronze, m.68), Ona Batlle (Rolfo, m.77; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Claudia Pina (Vicky, m.68); Graham (Bruna, m.77), Mariona Caldentey (Paralluelo, m.68) y Walsh.



Goles: 0-1, m.14: Aitana Bonmatí. 0-2, m.16: Aitana Bonmatí. 0-3, m.78: Salma Paralluelo.



Árbitra: Elisabeth Calvo Valentín (Comité Madrileño). Mostró tarjeta amarilla a la local Zubieta (m.83) y a la visitante Graham Hansen (m.64).



Incidencias: Partido de ida de semifinales de la Copa de la Reina disputado en San Mamés ante 23.490 espectadores. Dato oficial. Entre ellos seguidores azulgranas diseminados por la grada junto a los rojiblancos.