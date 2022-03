La disculpa de Alberto con el árbitro Bueno Prieto sobre la que deberían reflexionar hasta los profesionales

Alberto Jiménez, jugador de fútbol de la categoría alvín, se disculpó con el árbitro Fernando Bueno Prieto, árbitro de Primera RFEF, al que le faltó el respeto en un partido por pitar un fuera de juego. Alberto le recriminó que la acción que terminó en gol en contra de su equipo había sido fuera de juego, por lo que Prieto le amonestó con tarjeta amarilla tras varios avisos. Sin embargo, el alevín, siguió con su enfado y pasó a menospreciar al árbitro que automáticamente le esxpulsó. En el acta Bueno Prieto recogió lo sucedido y le cayeron cuatro partidos de sanción a Alberto al que además, castigaron en casa por su comportamiento sobre el césped.

Sin embargo, la sorpresa de todos fue cómo reaccionó Alberto días después. El alevín decidió escribir una carta dirigida a Fernando Bueno Prieto para disculparse por su comportamiento.

"Estimado señor árbitro. Ya casi ha terminado mi sanción de cuatro partidos que me pudo el día 12 de febrero. Quiero contarle que mi madre también me ha castigado en casa y que he aprendido la lección. Le pido perdón por faltarle el respeto mientras estaba sentado en el banquillo. No lo volveré a hacer, un abrazo".

Así contaba la acción Alberto: "Le insistí muchisimas veces de que era fuera de juego, y como fui tan pesado primero me puso amarilla y luego le desprecié y me puso roja. Todo lo hice mal porque además el fuera de juego no era fuera de juego. Una tontería hice. Estuvimos hablando un buen rato de que no tenía que haber hecho eso y se nos ocurrió la idea de enviarle una carta".

El árbitro Bueno Prieto se quedó impactado al recibir la carta de Alberto: "Cuando me llegó la carta me quedé muy sorprendido porque noes algo habitual, y la madurez y la reflexión con los que la hizo, los valores que transmite, la verdad es que espectacular. El ejemplo que ha dado al fútbol y a sus compañeros es de agradecer".

Un gesto que se ha hecho viral por los valores, la educación y la gran profesionalidad, pese a ser un alevín, que ha consegudio transmitir Alberto no solo a sus compañeros sino al mundo del fútbol.