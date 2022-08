El Deportivo pide aplazar por completo la primera jornada de Primera RFEF

El Deportivo solicitó aplazar por completo la primera jornada de Primera Federación después de que la Real Federación Española de Fútbol determinara postergar el partido que el conjunto coruñés tendría que disputar este sábado con el DUX Internacional de Madrid, club que anunció al ente federativo que no iba a presentarse al partido.

El equipo coruñés remitió al Juez Único de Competiciones No Profesionales de la RFEF este viernes a las 22:40 horas un escrito que firma el director general y consejero del club, David Villasuso, a raíz de la adopción de la medida cautelar de suspender provisionalmente la inscripción del DUX Internacional de Madrid en Primera Federación y aplazar el partido de Riazor hasta que se dicte la resolución definitiva del expediente.

El Deportivo precisa que no está "en contra de tal aplazamiento por la circunstancia sobrevenida provocada por el DUX Internacional", pero entiende que "la disputa de la primera jornada de Competición de la Primera RFEF genera un agravio comparativo y un perjuicio irreparable" para el primer equipo blanquiazul.

"Sin querer en ningún caso causar ningún perjuicio a cualquier otro club de nuestra competición (…), nos vemos en la obligación de poner de manifiesto que precisamente esta circunstancia, la de que se celebre la primera jornada de Liga sin que juegue nuestro equipo, supone un evidente perjuicio que vulnera principios como el de la par conditio entre competidores o incluso el principio pro competitione", advierte el Deportivo.

El club considera que el aplazamiento del partido, "comunicado con tanta premura de tiempo", la víspera del choque, "no sólo supone un perjuicio para nuestros aficionados que se hayan podido desplazar para ver este inicial partido y para la planificación deportiva de nuestro primer equipo masculino, sino también para la propia organización del evento", ya que el Deportivo ha "incurrido en gastos" para la celebración del choque.

"Además, lejos de quedarse en estos claros perjuicios, los mismos se extienden a la jornada en la que debamos disputar el partido que ahora se aplaza ya que, con casi total seguridad, se disputará entre semana, con el desgaste físico que ello supondrá al tener que jugar tres partidos en una misma semana o la reducción del tiempo de preparación de dos partidos frente al resto de equipos", sostiene en su argumentario.

A la vista de los motivos esgrimidos, el Deportivo interpreta que "lo más justo y equitativo, desde una perspectiva competicional e incluso económica, es el adoptar la decisión de aplazar la primera jornada de Liga, máxime cuando no ha comenzado aún la competición de manera oficial, para que, en su caso, todos los clubes" tengan las "mismas condiciones competitivas cuando se dispute esta jornada aplazada".

El DUX Internacional de Madrid se inscribió en la competición, pero este verano no tuvo actividad deportiva y este jueves anunció que no se presentaría en Riazor en la primera jornada al no haber conseguido un inversor para poder garantizar los requisitos que ha impuesto la Federación respecto a los salarios de los futbolistas de la plantilla.