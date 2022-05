Dembélé, pie y medio en París, aunque según Le Parisien el nuevo director deportivo no le quiere

El culebrón Ousmane Dembélé parece estar llegando a su fin en Barcelona. Las horas del jugador en la Ciudad Condal estarían contadas y solo faltaría el anuncio oficial de que el francés no renovará su contrato que acaba el próximo 30 de junio y pondrá rumbo a otro club, el mejor posicionado es el París Saint Germain.

El Barcelona, aún no tiene confirmación oficial por parte del jugador, pero lo da por perdido porque no ha habido ningún avance en la negociación en los últimos días. Su casa todavía no está en alquiler, pero tiene pie y medio en París, aunque según Le Parisien la operación no se hará porque Dembélé no entra en los planes de Luis Campos, próximo director deportivo del club galo.

El Barcelona paraliza las renovaciones de Gavi, Sergi Roberto y Dembélé A los agentes de Gavi no les ha llegado aún ningún borrador del club. La firma de Sergi Roberto es por problemas de agenda, según informan Helena Condis y Víctor Navarro. 25 may 2022 - 13:30

El Barça todavía NO tiene confirmación oficial de Dembélé. Pero ya contamos que tiene un pie y medio en París y que en el Club lo dan por perdido porque no ha habido ningún avance en la negociación. Su casa de Bcn aún no está en alquiler. @tjcope@ESPORTSCOPE@partidazocope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) May 26, 2022

Por otro lado, según han confirmado fuentes del Barcelona a Helena Condis, Gavi renovará seguro su contrato. En la entidad le quitan hierro al cruce de declaraciones entre Joan Laporta e Iván De la Peña, agente del futbolista. Gavi solo quiere quedarse y el Barcelona quiere que se quede por lo que el acuerdo se cerrará, aunque casi medio año más tarde por los problemas con el Fair Play Financiero que ahogan al club.