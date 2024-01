Del Nido Carrasco: "Tenderé la mano a todo accionista del club, socio y abonado, incluído mi padre"

José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla desde el pasado sábado, manifestó este martes en una rueda de prensa que alcanzar este cargo supone "el mayor orgullo que se puede tener en la vida" y que empieza su mandato "dándole el máximo apoyo al entrenador y a la plantilla".



"Tengo el honor, el privilegio y la responsabilidad de comparecer como presidente del Sevilla. Soy consciente de los retos que nos aguardan pero estoy seguro de que no sólo devolveremos al Sevilla al lugar que merece, sino que lo llevaremos a un nuevo escenario deportivo, social, institucional y económico", se señaló el dirigente.

Discutido incluso por su propio padre y máximo accionista de la entidad, Del Nido Carrasco aseguró que recoge "el guante de las críticas" e intentará "ser más transparente en la gestión y abrir más diálogo con la afición", a la que dijo que "le pite al presidente, si lo estima oportuno, pero que anime al equipo".



El mandatario blanquirrojo tiene "claro el modelo deportivo" que desea seguir, con "más jugadores jóvenes en la plantilla" y "a partir de ahí, se conseguirán resultados deportivos y económicos", si bien se mostró "contento" con Sergio Ramos, Jesús Navas e Ivan Rakitic, los tres capitanes de la plantilla que acaban contrato y cuya "situación no se va a abordar hasta mayo".



De cara al mercado invernal, Del Nido admitió que trabaja "en diferentes operaciones" que espera que "se cierren cuanto antes", como la del centrocampista francés del Inter de Milán Lucien Agoumé, por quien "ha habido y hay contactos pero el acuerdo no está cerrado todavía".



Además, el club tiene "la intención de subir" al delantero Isaac Romero, máximo goleador del filial, "al primer equipo durante este mes de enero", si bien no será en sustitución del dominicano Mariano Díaz, casi inédito desde su fichaje en verano, pese a lo cual "nadie ha pensado en rescindir su contrato", que expira el 30 de junio.



José María del Nido eludió "marcar un objetivo para el final de la temporada", algo que sería "surrealista" en estos momentos, pero dijo que "a corto plazo, la obligación" del Sevilla "es sumar y ganar" para alejarse de la zona baja de la clasificación.