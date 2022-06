Quico Catalán, sobre la salida de Morales: "Ha tomado una decisión equivocada, la tendrá que explicar"

El presidente del Levante, Quico Catalán, lamentó este lunes la salida de José Luis Morales del equipo valenciano, aseguró que su decisión es “equivocada” y recalcó que el madrileño “lo tenía todo” para ser una leyenda en un club de fútbol en España. “Ser leyenda de un club de fútbol es muy complicado y él lo tenía todo para eso. Todo. Por los números, por los años, por el fondo, por su sentimiento, su amor a este club y me duele como amigo y como presidente”, dijo el presidente del Levante en la presentación de Mehdi Nafti como técnico para la próxima temporada.

“Los clubes hay cosas que no podemos comprar, se construyen y que Morales se convirtiera en leyenda de este club y se retirara en el Levante… construir eso no es tan sencillo. Hemos perdido patrimonio”, agregó el dirigente del Levante.

Catalán desveló que hasta dos días antes de que se conociera que se marchaba él estaba convencido de que iba a renovar. “Yo creo que es una decisión equivocada, pero hay que respetarle. Lo que ha hecho lo ha hecho desde el corazón. Él merece elegir su destino”, agregó. El presidente del Levante admitió que la decisión de Morales de abandonar el equipo “no es por un tema económico” e insistió en que siempre pensó que el madrileño seguiría. “Nadie tenía en su cabeza la posibilidad de que Morales saliera del Levante. Yo no puedo estar molesto con Morales, hay que quererlo como es. Son situaciones extrañas”, comentó

Sobre la polémica generada por el hecho de que Morales no se haya despedido todavía del Levante en una rueda de prensa, Catalán aclaró que su opinión siempre fue que no hiciera una rueda de prensa. “Le dije: 'Opta por otras formas de despedirte, pero tu casa está abierta si optas por una rueda de prensa. El Levante, por tu bien, entiende que lo mejor es no hacer una rueda de prensa'”, indicó.

“Hay cosas que no se pueden explicar y hay decisiones que la gente no entiende. Lo mejor es que descansara y que comunicara su salida de otra forma, no exponiéndose porque a lo mejor la gente no le creía. Yo sí que me creo las lágrimas de Morales, él quiere ese escudo, claro que lo quiere”, añadió.

Además, el director deportivo del Levante, Felipe Miñambres, aseguró este lunes que han recibido una oferta por el extremo Jorge De Frutos que consideran “insuficiente” y explicó que el macedonio Enis Bardhi ha descartado marcharse a la MLS de Estados Unidos. Miñambres, que hizo estas declaraciones en la presentación de Mehdi Nafti como entrenador del Levante, no desveló el nombre del equipo que ha ofertado por De Frutos, aunque fuentes cercanas a la negociación confirmaron que se trata del Getafe.

Además, el director deportivo del Levante comentó que Bardhi “no quiere marcharse” a jugar a Estados Unidos y que pese a que tienen la necesidad de vender jugadores por un valor de 10,5 millones de euros antes del 30 de junio, no han recibido más ofertas. Miñambres también anunció que tiene previsto llamar al técnico italiano Alessio Lisci para despedirse “como un amigo” después de haber trabajado juntos en los últimos meses y mandó un aviso a aquellos jugadores con contrato que quieren abandonar el equipo este verano. “Que no quieran jugar en Segunda no quiere decir que se vayan a ir. Hay que cumplir los contratos”, afirmó Miñambres.