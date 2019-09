El centrocampista del Arsenal Dani Ceballos admitió en una entrevista con el periódico británico The Guardian que durante su estancia en el Real Madrid no pudo jugar a su nivel.

"En mis dos años en el Madrid no tuve dos partidos como los que he tenido con el Arsenal. No jugué mucho, eso es verdad, pero cuando lo hice, no jugué como sé. Es algo que va en la confianza, hay que ser autocrítico", reconoció el español.

Ceballos llegó este verano al Arsenal en calidad de cedido para esta temporada, sin opción a compra.

"Me encanta la ciudad, la Premier League y el Arsenal. Estoy muy feliz de formar parte de este club. No he notado mucha diferencia entre el Arsenal y el Real Madrid", dijo el utrerano, que ya ha disputado dos partidos como titular bajo el mando de Unai Emery.

Preguntado por la comparación entre el Arsenal de Emery y el Liverpool de Jürgen Klopp, Ceballos aseguró que no puede haber comparación porque el alemán llegó a Anfield hace cuatro años y Emery la temporada pasada.

"El año pasado, el Arsenal se quedó a un punto de la Champions y a un pequeño paso de la Liga Europa, su llegada fue positiva. En unos años, el Arsenal estará entre los diez mejores equipos del mundo, luchando por todo", reflexionó Ceballos.