¿Cuántos puntos han ganado y han perdido los equipos de LaLiga Santander por rectificaciones del VAR?

Nueva jornada de LaLiga Santander que ha estado marcada por polémicas arbitrales y sobre todo con el posible penalti de Kessie sobre Fran Pérez en el encuentro entre el Barcelona-Valencia disputado este domingo en el Camp Nou y que se llevó el conjunto local por (1-0). Esa jugada no fue señalada como penalti por el colegiado Alberola Rojas y el VAR tampoco le corigió y por tanto el juego siguió su curso.

Xavi: "Creo que no es penalti" El entrenador del Barcelona analizó la sufrida victoria ante el Valencia, con un penalti fallado y polémica arbitral al final del partido. 05 mar 2023 - 19:17





En el Valencia esa decisión de no marcar penalti generó malestar. En técnico Rubén Baraja se mostraba sorprendido por el hecho de que el colegiado no haya ido a verlo al VAR: "Lo que sí me ha sorprendido es que no haya valorado la posibilidad de venir a verlo al VAR como sí hicieron el otro día en Mestalla y decidieron que no era. Nos dejan un poco sin saber cómo hacen en ese tipo de situaciones. El contacto existe y luego queda si pitan penalti o no, dependen del árbitro en el campo y del VAR".

Por otro lado, el director técnico Corona considera está acción como "un error manifiesto".

PUNTOS GANADOS Y PERDIDOS POR RECTIFICACIONES VAR

Esta jugada, aunque no hubiera rectificación del VAR, nos hace preguntarnos cuántos puntos han ganado y han perdido los equipos de LaLiga Santander en esta temporada por las rectificaciones del videoarbitraje.

El equipo que más puntos ha ganado ha sido el Betis con 7, según muestran los datos de nuestro compañero Pedro Martín. Después del Betis está el Almería que ha sumado 5 puntos gracias a las rectificaciones del VAR.

Por otro lado, el Celta es el equipo que más puntos ha perdido por la intervención del VAR, un total de seis. Cinco puntos han sido los que ha perdido el Real Madrid tras las rectificaciones del VAR. El segundo equipo que más puntos ha perdido.

Cabe señalar por ejemplo que el Barça ha sumado 2 puntos debido a las rectificaciones del VAR.