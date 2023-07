¿Cuánto dinero se ha llevado cada club por dejar a sus futbolistas jugar el Mundial?

El Manchester City recibirá de la FIFA la prima más alta, más de 4 millones de euros, por ceder jugadores para el Mundial de Catar celebrado en diciembre de 2022, mientras que el FC Barcelona, segundo también superando los 4 millones, y el Bayern de Múnich, rozando dicha cantidad, completan el podio.

Según un informe publicado este jueves por la FIFA, el flamante campeón de la Liga de Campeones recibirá 4,1 millones de euros gracias al Programa de Beneficios para Clubes del organismo rector del fútbol mundial. El siguiente en la lista es el Barça, que se embolsará poco más de 4 millones, mientras que el Bayern disfrutará de 3,8 millones.

