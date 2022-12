Cuando 'El Partido de las 12' entrevistó a Pelé: "Estuve dos o tres veces cerca de fichar por el Real Madrid"

El que para muchos ha sido el mejor jugador de fútbol de la historia, Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', conversó en 2013 en El Partido de las 12 durante el aniversario del Cosmos de NY, el último club en el que militó antes de su retirada. En esa entrevista, contó cuando estuvo cerca de jugar en el Real Madrid. “Siempre me preguntan por qué no jugué en Europa…Yo estuve dos o tres veces muy cerca de ir al Real Madrid, también del Milan, pero Santos en ese momento estaba en una gran frase, en un gran momento, yo estaba bien allí con grandes jugadores y no tenía muchas ganas de cambiar. Sólo salí a EEUU para promover el fútbol”.

Habló de temas de la época, como el fichaje de Neymar por el Barcelona: “Como aficionado del Santos, no me ha gustado. Es un muchacho bueno, con un gran futuro. Tuve la suerte el año pasado de reunirme con él, con su empresario y el presidente del Santos. En aquél momento tenía la oportunidad de jugar en Inglaterra y yo fui de los que voté en contra porque Inglaterra para él, que estaba empezando, es un fútbol distinto, más duro. En el Barça el fútbol es más jugado, más técnico y tiene la oportunidad de jugar en el mejor equipo del mundo y con el mejor jugador del mundo”.

?? Kely Nascimiento, hija de Pelé, se despide de su padre



???? "Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descanse en paz ??????"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/ub01LycTEu — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 29, 2022

Con el Mundial de 2014, Pelé hablaba de cómo era “una gran oportunidad de mostrar que Brasil puede ser fuerte y bien organizado también fuera de la cancha. Dentro, hemos perdido dos años para hacer una selección con base, fue la época de Menezes. Nos falta la base porque tenemos buenos jugadores por todo el mundo”.

Para ‘O Rey’, las selecciones favoritas eran claras. No iba mal encaminado, aunque no es que España hiciese un buen torneo: “Argentina siempre será duro, también Inglaterra, pero las mejores son España y Alemania”. De los jugadores españoles, se quedó con “Iniesta, Xavi. España juega a un nuevo fútbol. El mejor que he visto jugar de los últimos: Zidane, Beckenbauer, Cruyff… ahora Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo… Los mejores jugadores brasileños son Lucas Moura , Óscar y Neymar". Un momento icónico en la historia de los programas deportivos de la Cadena COPE.